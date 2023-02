Grammy Awards 2023 : liste avec les principaux gagnants

Le dimanche 5 février, le 65ème édition des Grammy Awards à la Crypto.com Arena de Los Angeles. Dans ce contexte, les récompenses les plus importantes de la soirée ont été remportées par Harry Styles pour l’album de l’année, lizzo pour le disque de l’année, Bonnie Raitt pour la chanson de l’année et Samara Joie reconnu comme meilleur nouvel artiste. En outre, Beyoncé elle a atteint le record de l’artiste la plus gagnante de l’histoire de ce prix.

«Nous pouvons maintenant mettre fin au débat sur qui est le GOAT. Qui est-ce? Beyoncé ! Ce n’est pas LeBron, ce n’est pas Jordan, ce n’est pas Tom Brady, ce n’est pas Messi… C’est Beyoncé, d’accord ?, a déclaré Trevor Noah après que le chanteur américain soit devenu la figure la plus gagnante de l’histoire des prix décernés par la Recording Academy. Avec 32 récompenses, le record a été établi en remportant la statuette dans la catégorie Meilleur album dance/électronique.

Une soirée inoubliable pour les gagnants

La soirée a commencé par un spectacle en direct de Bad Bunny qui a fait bouger tout le monde avec La coupure de courant et Après la plage. Puis Harry Styles est apparu sur la scène avec son hit Comme c’était. Lizzo, deux légendes comme Stevie Wonder et Smokey Robinson jouant ensemble, Sam Smith et Kim Petras, le profond hommage de Quavo à Offset, le style électrique mais folk de Brandi Carlile et un hommage fantastique à 50 ans de hip-hop avec la participation d’artistes tels que Missy Elliott, Busta Rhymes, Run-DMC, De La Soul, Public Enemy, Queen Latifah, LL Cool J et Flavor Flav, entre autres.

Les Grammy Awards sont un honneur décerné par l’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement des États-Unis pour reconnaître une réalisation particulièrement remarquable dans l’industrie de la musique. La cérémonie annuelle de remise des prix comprend des performances d’artistes éminents et la remise des prix qui suscitent le plus grand intérêt populaire. Qui a gagné cette année ? La réponse ci-dessous !

+ Gagnants Grammy Award 2023

Record de l’année

ABBA – Ne me ferme pas

Adele – Facile avec moi

Beyoncé – Brise mon âme

Brandi Carlile & Lucius – Toi et moi sur le rocher

Chat Doja – Femme

Harry Styles – Tel qu’il était

Kendrick Lamar – Le cœur, partie 5

Lizzo – À propos de Damn Time – GAGNANT

Mary J. Blige – Bonjour magnifique

Steve Lacy – Mauvaise habitude

Album de l’année

ABBA-Voyage

Adèle – 30

Bad Bunny – Un été sans toi

Beyoncé – Renaissance

Brandi Carlile – En ces jours silencieux

Coldplay – Musique des sphères

Harry Styles – La maison de Harry – GAGNANT

Kendrick Lamar – M. Morale et les grands pas

Lizzo-Spécial

Mary J. Blige – Bonjour magnifique (Deluxe)

chanson de l’année

Adele – Facile avec moi

Beyoncé – Brise mon âme

Bonnie Raitt – Juste comme ça – GAGNANTE

DJ Khaled feat. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Friday – Dieu l’a fait

Gayle – ABCDEFU

Harry Styles – Tel qu’il était

Kendrick Lamar – Le cœur, partie 5

Lizzo – À propos de putain de temps

Steve Lacy – Mauvaise habitude

Taylor Swift – Trop bien (version 10 minutes)

meilleur nouvel artiste

Anita

Domi & JD Beck

latte

Måneskin

Molly Tuttle

munilong

Omar Apollon

Samara Joy – GAGNANTE

Tobe Nwigwé

jambe mouillée

Meilleure performance d’artiste solo pop

Adele – Facile avec moi – GAGNANT

Bad Bunny – Mule de Moscou

Chat Doja – Femme

Harry Styles – Tel qu’il était

Lizzo – À propos de putain de temps

Steve Lacy – Mauvaise habitude

Meilleure performance de duo/groupe pop

ABBA – Ne me ferme pas

Camila Cabello & Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – Mon univers

Post Malone & Doja Cat – Je t’aime (une chanson plus heureuse)

Sam Smith & Kim Petras – Impie – GAGNANT

Meilleure chanson R&B

Beyoncé – Cuff It – GAGNANTE

Jazmine Sullivan – Hurt Me So Good

Mary J. Blige – Bonjour magnifique

Muni Long – Heures et heures

PJ Morton – S’il vous plaît, ne vous éloignez pas

Meilleur album vocal pop

ABBA-Voyage

Adèle – 30

Coldplay – Musique des sphères

Harry Styles – La maison de Harry – GAGNANT

Lizzo-Spécial

Meilleur album de musique urbaine

Bad Bunny – Un été sans toi – GAGNANT

Papa Yankee – Legendaddy

Farruko – Le 167

Maluma – La bande d’amour et de sexe

Rauw Alejandro – Trap Cake, Tome 2

Meilleur album de danse / électronique

Beyoncé – Renaissance – GAGNANTE

Bonobos – Fragments

Diplo – Diplo

Odesza – Le dernier adieu

Rüfüs Du Sol – Reddition

meilleur album de rap

DJ Khaled – Dieu a fait

Futur – Je ne t’ai jamais aimé

Jack Harlow – Rentre à la maison, les enfants te manquent

Kendrick Lamar – M. Morale et les grands pas – GAGNANT

Pusha T – C’est presque sec

Meilleur album de musique alternative

Arcade Feu – WE

Big Thief – Dragon New Warm Mountain Je crois en toi

Björk-Fossira

Jambe mouillée – Jambe mouillée – GAGNANT

Ouais ouais ouais – Cool It Down

meilleur album de rock

Les touches noires – Dropout Boogie

Elvis Costello et les imposteurs – Le garçon nommé si

Ralenti – Crawler

Machine Gun Kelly – Braderie grand public

Ozzy Osbourne – Patient numéro 9 – GAGNANT

Cuillère – Lucifer sur le canapé

Meilleure bande-son compilée pour les médias visuels

Artistes divers – Elvis

Artistes divers – Charme – GAGNANT

Artistes variés – Stranger Things : bande originale de la série Netflix, saison 4

Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga et Hans Zimmer – Top Gun : Maverick

Divers artistes – West Side Story

Meilleure bande originale (film et télévision)

Germaine Franco – Charme – GAGNANT

Hans Zimmer – Pas le temps de mourir

Jonny Greenwood – Le pouvoir du chien

Michael Giacchino – Le Batman

Nicholas Britell – Succession : Saison 3

