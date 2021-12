Les acteurs qui pourraient devenir Marvel’s Fantastic 4 vont vous surprendre

Les 4 fantastiques Ils sont la première famille de super-héros à atteindre les romans graphiques et ont eu deux versions différentes au cinéma : celle de 2005 avec une suite en 2007. Plus tard, un remake moins chanceux est arrivé, qui est sorti en 2015 et malgré un casting A de les grands acteurs n’ont pas non plus pris pied dans l’industrie hollywoodienne, ce qui ne voit pas d’un bon œil le maigre box-office en plus des mauvaises critiques multipliées.

La première équipe était personnifiée par Ioan Gruffud en tant que M. Fantastic, Chris Evans en tant que Johnny Storm, Jessica Alba en tant que Sue Storm et Michael Chiklis en tant que The Thing. Est-ce que la deuxième version du Fantastique 4? Miles Teller dans Reed Richards, Michael B. Jordan dans Johnny Storm, Kate Mara dans Sue Storm et Jamie Bell dans The Thing. Des talents qui ne pouvaient pas se démarquer dans ces rôles !

En décembre 2020 le Journée des investisseurs Disney où le Maison de la souris annoncé de nombreux projets de la Univers cinématographique Marvel. L’un d’eux était le retour de la Fantastique 4 au cinéma, mais cette fois à l’intérieur du MCU et partageant le même monde que le Vengeurs ou la gardiens de la Galaxie. Le fandom était ravi de cette nouvelle et très vite, les fancasts pour la famille des héros ont commencé.

+ Les noms qui pourraient intégrer le nouveau Fantastic 4

4. Reed Richards – Patrick Wilson

L’acteur a une expérience dans le monde du cinéma basé sur des romans graphiques : il a participé à Veilleurs et la franchise Aquaman. Sa présence inspire le respect et en même temps, comme le montre la saga Le sortilège, il peut transmettre de nombreuses émotions. Quelque chose d’important pour le leader de cette équipe de héros. Richard Roseau Il se démarque par son intelligence et Patrick pourrait bien faire à cet égard.

3. Sue Storm – Vanessa Kirby

Vanessa est belle au même titre que Sue tempête ça l’est. L’actrice sait ce qu’est le cinéma d’action grâce à sa participation à des films tels que Rapides et furieux ou Mission impossible. Il serait sûrement capable d’établir cette chimie spéciale qui existe avec Richard Roseau en essayant de guider les immatures Johnny tempête.

2. Johnny Storm – Travis Fimmel

Le beau look d’un « Tempête » il l’a déjà. Peut-être faudrait-il que je rajoute un peu d’égocentrisme et d’immaturité à un personnage qui se sait puissant mais qui pèche souvent par arrogance et qui l’amène à discuter avec les autres membres de l’équipe. Surtout avec Ben et Sue. Travis Fimmel C’est un pari fort mais sa base de fans produit du travail en Vikings est un plus.

1. Ben Grimm – Dominic Purcell

Il a de l’expérience dans le genre grâce à ses rôles dans le film Blade Trinity et la série télé Légendes de demain. Physiquement, il est apte au rôle de Ben grimm. Il pourrait, peut-être, gagner un peu de masse musculaire dans l’avant-film. C’est toujours bien que Ben soit génial. Nous imaginons que l’essentiel de son rôle sera la capture de mouvement et l’écran vert. Le talent a ! Mais profitez-en dans Prison Break.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et vous pourrez ensuite nous donner un abonnement pour rester au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂