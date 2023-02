Cette saison 2 du spectacle des années 90 obtient une commande de 16 épisodes

Suite à la nouvelle que Ce spectacle des années 70 série suite, Ce spectacle des années 90, a maintenant été renouvelée pour une deuxième saison sur Netflix, il a maintenant été révélé (via Deadline) que la saison 2 a reçu une commande de 16 épisodes. Ce qui lui donne six épisodes de plus que son prédécesseur de 10 épisodes. Cette nouvelle sera certainement bien accueillie par ceux qui ont apprécié le retour dans la maison Forman… et interrogée par ceux qui se demandent pourquoi Ce spectacle des années 90 a déjà été renouvelé alors que tant d’autres émissions Netflix ont subi la hache redoutée.





« Nous tous à That ’90s Show étions plus qu’enthousiasmés par la réponse chaleureuse et enthousiaste à notre première saison », Ce spectacle des années 90 a déclaré le co-créateur, showrunner et producteur exécutif Gregg Mettler après le renouvellement. « Nous avons hâte de retourner à Point Place pour un autre été de rires et de surprises. Bonjour 1996 ! »

Suite de la sitcom extrêmement populaire Ce spectacle des années 70diffusé entre 1998 et 2005, Ce spectacle des années 90 est centré sur Leia Forman, la fille adolescente d’Eric Forman (Topher Grace) et de Donna Pinciotti (Laura Prepon), deux des personnages principaux de Ce spectacle des années 70. L’émission suit Leia alors qu’elle noue des liens et se lie d’amitié avec d’autres adolescents tout en passant l’été 1995 avec ses grands-parents, Red et Kitty, à Point Place, Wisconsin, 15 + 1⁄2 ans après les événements de That 70’s Show conclus en décembre. 31, 1979.





Cette saison 2 du spectacle des années 90 ramènera les personnages hérités tout en développant les nouveaux

Le showrunner Gregg Mettler a révélé en exclusivité à 45secondes.fr certains détails concernant l’avenir de Ce spectacle des années 90, y compris qu’il continuera à présenter des camées de la distribution héritée bien-aimée. « Il y a quelques choses dont tout dépend », a déclaré Mettler. « Nous voulons continuer à inclure des membres de la distribution hérités, mais nous voulons également développer les nouveaux personnages. Vous savez, nous voulons développer de nouvelles choses et de nouvelles expériences à travers les nouvelles technologies et la musique, et être mis au défi par de nouvelles choses qui se produisent socialement. »

Ce spectacle des années 90 est dirigée par Callie Haverda (Le mari perdu, ferme les yeux) dans le rôle de Leia Forman, l’adolescente intelligente et sournoise qui a soif d’aventure. Assis aux côtés de Leia au sous-sol se trouvent des personnalités comme Ashley Aufderheide (Quatre enfants et ça) comme Gwen, Mace Coronel (Nicky, Ricky, Dicky et Dawn) comme Jay, Maxwell Acee Donovan (Gabby Duran et les instables) comme Nate, Reyn Doi (Barb et Star vont à Vista Del Mar) comme Ozzie, et le nouveau venu Sam Morelos comme Nikki.

Plusieurs visages familiers figurent également, avec Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith reprenant leurs rôles préférés des fans en tant que Kitty et Red Forman, respectivement. La première série de Ce spectacle des années 90 comprend également de petits rôles pour Topher Grace et Laura Prepon comme Eric Forman et Donna Pinciotti, les parents de Leia, ainsi que Wilmer Valderrama comme Fez et Mila Kunis comme Jackie Burkhart et Ashton Kutcher comme Michael Kelso. Tommy Chong apparaît également dans That ’90s Show en tant que Leo; le vétéran de l’armée devenu hippie qui possède le Foto Hut.

La première saison de Ce spectacle des années 90 est disponible en streaming sur Netflix maintenant.