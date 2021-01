Pourquoi cuisiner nous a rendus plus intelligents et nous a permis d’utiliser davantage notre cerveau

« King Kong ne pouvait pas exister« . Nous avons commencé fort. La citation n’est pas la mienne, elle est de Suzana Herculano-Houzel, neuroscientifique à l’Université Vanderbilt de Nashville, qui s’est arrêtée il y a quelques années pour voir ce qui arrivait à notre cerveau. La relation entre l’existence de King Kong et l’évolution de notre cerveau semblent flous, mais laissez-moi un instant.

Herculano-Houzel a commencé à étudier le cerveau animal en détail et s’est rendu compte que, comme prévu, la taille du système nerveux central des êtres vivants les plus variés était étroitement liée à la taille de ces animaux. La surprise est venue quand le cerveau humain a été impliqué.

Et c’est que, en bref, nos cerveaux sont énormes, gigantesques. Sept fois plus gros qu’ils ne le devraient Et, par conséquent, ils utilisent environ 25% de toute l’énergie dont le corps a besoin pour passer la journée. C’est alors, assise devant le graphique montrant l’exception humaine, qu’elle a trouvé une solution: la cuisine!





Ce qui est mangé est élevé

D’après Herculano-Houzel (2012) PNAS

Si l’on prend comme référence le plus grand singe que l’on connaisse, le gorille, on voit que dans le meilleur des cas il ne peut manger que dix heures par jour. Les causes sont diverses et vont du besoin de trouver de la nourriture au temps qu’il faut pour digérer les éléments les plus indigestes des plantes qu’ils consomment.

Il serait très difficile de trouver des primates nourris avec ce régime qui pesait plus de 200 kilos et c’est bien sûr ce qui constitue un immense problème de plausibilité à l’existence de King Kong. En fait, comme il l’a expliqué dans une interview avec National Geographic, même s’il existait quelque chose de cette taille, son cerveau serait relativement petit.

Les neurones sont chers (en termes de consommation d’énergie) et il n’y aurait aucun moyen, comme chez les humains, de dépenser une calorie sur quatre pour les nourrir. Pour cela il faudrait autre chose que l’augmentation de la masse corporelle: améliorer l’alimentation.

C’est là que prend son envol la thèse d’Herculano-Houzel, mais aussi celle du primatologue anglais Richard Wrangham. Wrangham lui-même, qui a présenté l’hypothèse dès 1999, reconnaît que dès le XVIIIe siècle, des auteurs comme Oliver Goldsmith considéraient que « l’une des grandes différences entre nous et la création brute est que nous passons moins de temps à manger« .

Les dates correspondent-elles?

Comme l’a dit Elizabeth Pennisi, l’idée a un sens intuitivement: « Pommes de terre, navets, manioc, ignames, chou-rave, kumaras néo-zélandais ou manioc: ce ne sont là que quelques-uns des dizaines de tubercules souterrains qui soutiennent les humains modernes » aujourd’hui. Il n’est pas difficile d’imaginer que c’est précisément cela qui, grâce à de nouvelles compétences liées à «bouillir, cuire et frire», nous a donné le petit coup de pouce dont nous avions besoin.

En étant capable de transformer les aliments plus facilement, nous pourrions manger plus en moins de temps, nous pourrions mieux profiter de chaque aliment: nous avons eu plus de temps pour faire tout ce que nous voulions et, entre les deux, utiliser notre cerveau de manière créative. Un cerveau qui, petit à petit, grossissait.

Cependant, c’était controversé. Le consensus général au début du siècle est que c’est «la consommation de viande qui a stimulé l’évolution de la l’homo erectus, l’espèce vieille de 1,8 million d’années qui, selon certains anthropologues, fut la première à posséder de nombreux traits humains actuels. « La raison est évidente: si la cuisine nous rendait humains, les hominidés auraient dû maîtriser le feu près de six fois avant ce que nous pense, sinon les dates ne correspondraient pas.

Ces dernières années, les preuves d’un incendie précoce ont changé la donne et donné un plus grand soutien archéologique aux thèses des «cuisiniers». L’hypothèse devient intéressante, même s’il reste encore beaucoup de travail pour résoudre tous les problèmes qu’elle pose.

Au-delà de l’origine, la cuisine continue de nous libérer

Alors que les paléontologues, les anthropologues et les archéologues se demandent si la cuisine (gestion du feu) était vraiment ce qui nous a rendus humains, la vérité est que ce n’est pas le seul moment où l’amélioration de nos techniques de cuisson nous a permis d’atteindre des niveaux de liberté plus élevés et, surtout, plus de temps.

La semaine dernière, je vous disais que, lorsqu’en 1893 l’American Press Association demandait à divers intellectuels du moment des «visions du futur», la suffragette américaine Mary Elizabeth Lease avait imaginé une pilule capable de remplacer la nourriture comme un outil clé pour libérer la femme des tâches ménagères.

Lease ne savait pas que les micro-ondes, les fours électriques, les réfrigérateurs-congélateurs et les robots de cuisine (avec toutes leurs controverses déchaînées) allaient arriver. Ce que Hans Rosling a dit à propos de la machine à laver peut être dit de presque tous les appareils ménagers, mais surtout des ustensiles de cuisine. Et est-ce que une grande partie du développement galopant de l’ancien XXe siècle leur était précisément due.

