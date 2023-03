Grâce aux Oscars ? Florence Pugh et Andrew Garfield vont faire un film romantique

Premières

Les stars de Marvel travailleront ensemble pour la première fois dans un film qui a été confirmé ce jour.

©GettyAndrew Garfield et Florence Pugh.

Dans le 95e épisode de Les Oscars qui a eu lieu ce dimanche il y avait un duo d’acteurs qui a pris tous les flashs. Non, on ne parle pas de Brendan Fraser et Ke Huy Quan en tant que gagnants d’une statuette. On se réfère à Andrew Garfield et Florence Pughqui devaient présenter un prix ensemble.

Les acteurs ont été choisis par L’Académie pour présenter les nominés du meilleur scénario original et du meilleur scénario adapté, et révéler leurs gagnants respectifs. À partir de ce moment, Internet est devenu fou pour eux et il semble qu’un studio n’ait pas voulu l’ignorer, alors ils les ont embauchés pour leur prochain film.

Date limite a confirmé que Andrew Garfield et Florence Pugh ils finalisent les détails du contrat pour jouer dans un film romantique de StudioCanal ce qu’on appellera Nous vivons dans le temps. Il sera dirigé par John Crowley (le chardonneret) d’un scénario écrit par Nick Payne (esprit d’aventure).

Pas trop de détails sur l’intrigue sont connus, mais sur le site susmentionné, ils rapportent qu’il a été défini comme « une histoire romantique amusante, totalement touchante et immersive ». Le tournage commencerait avant la fin de 2023, donc le plus logique serait qu’on ne le voie qu’au début ou au milieu de l’année prochaine.

+Vont-ils se croiser dans Marvel ?

Comme dit, jusqu’à Nous vivons dans le temps, Florence Pugh et Andrew Garfield Ils n’ont jamais partagé un shooting, pas même grâce à merveille. Cela pourrait changer à l’avenir si le retour tant répandu du Peter Parker de Garfieldtant qu’ils le font réapparaître à l’intérieur du Univers cinématographique Marvel (MCU)où Florence Poug est resté l’héritier du manteau de Veuve noire de Scarlett Johansson.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?