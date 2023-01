Channing Tatum explique ce qui s’est passé avec le film Gambit

Le rôle qui s’est échappé Channing Tatum était Gambit, comme le La dernière danse de Magic Mike star avait été choisi pour le rôle d’un film solo prévu sur le X Men personnage. C’était un rôle de rêve pour Tatum, qui était depuis longtemps fan du mutant combattant le crime, mais le projet a échoué avant que la production ne puisse commencer. L’annulation du film a dévasté Tatum au point qu’il n’a plus pu regarder aucun film Marvel depuis.

Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, Tatum a réfléchi à l’infortuné Gambit film. Il explique comment le film a été essentiellement écrasé lorsque Disney a acquis le projet prévu via son acquisition de Fox en 2019. Tatum théorise que le ton sombre du film était en conflit avec ce que les dirigeants de Disney avaient en tête pour les X-Men, ou peut-être qu’ils prennent juste leur doux temps pour comprendre comment aborder le film. Dans tous les cas, Tatum semble accepter que c’est une cause perdue, notant qu’il a dû « laisser tomber » à ce stade.

« Il a été englouti par Disney via Marvel quand ils ont acheté Fox, et finalement je pense juste que le ton du film que nous voulions faire était très loin de ce qu’ils voulaient faire – ou, vous savez, peut-être qu’ils sont attendant de voir comment ils le font avec nous ou sans nous. Nous appelons de temps en temps, mais nous devons spirituellement, émotionnellement, mentalement, lâcher prise.

Il y a peut-être eu d’autres difficultés sur le chemin du projet de toute façon, comme le rappelle également Tatum. Il dit qu’il était occupé par de nombreux autres projets de grande envergure à l’époque, ce qui a peut-être créé des problèmes d’horaire. Même ainsi, son travail ne le laissait pas aussi excité que la façon dont Gambit avais.

« Je travaillais beaucoup. J’avais commencé à travailler avec certains de mes réalisateurs préférés. J’avais coché des cases dont je n’aurais jamais espéré rêver. Mais quelque chose ne me remplissait pas tout à fait. J’essayais en quelque sorte de ne pas être mauvais dans les films, au lieu d’être bon. Et je disais en quelque sorte, ‘Qu’est-ce que…’ Et ça n’avait vraiment rien à voir avec mon travail. Il s’agissait vraiment de ma vie. »