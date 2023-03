Jamie Lee Curtis dit qu’elle est « un peu pleureuse » en revoyant son discours des Oscars 2023

Tel que rapporté par PEOPLE, star Jamie Lee Curtis est apparu dans l’épisode de mardi matin du Aujourd’hui show pour discuter de sa récente victoire à Sunday’s Oscars. L’acteur d’Halloween est apparu virtuellement, tenant ses Oscars alors que Curtis revivait le moment où elle avait remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Tout partout tout à la fois. « Je pleure un peu », a révélé la star en discutant avec Hoda Kotb et Savannah Guthrie. La victoire de Curtis était la toute première victoire de l’acteur aux Oscars et sa toute première nomination.





En revoyant un extrait de son discours, Curtis a eu les larmes aux yeux en disant: « Je n’avais pas regardé ça. C’était donc la première fois que je le voyais. »

Après avoir remporté son tout premier Oscar, Curtis a déclaré qu’elle « n’avait appelé personne » avant d’expliquer que c’était « parce que je trouve impoli d’être au téléphone lors d’une cérémonie de remise de prix ».

Elle a poursuivi : « Je trouve impoli d’être sur ton téléphone n’importe où. Ce que j’ai fait, c’est que j’ai réalisé que depuis que nous avons gagné, je n’allais pas rentrer à la maison tout de suite. Alors j’ai littéralement envoyé un texto à mon ami qui m’aide à marcher [my dog] Runi quand je ne suis pas là pour savoir si elle pourrait revenir ce soir-là pour laisser Runi sortir pendant une heure parce que j’avais peur que Runi soit seule à la maison. »





Jamie Lee Curtis a mentionné ses parents décédés lors de son discours d’acceptation aux Oscars

Dans son discours d’acceptation, la star de Freaky Friday a mentionné ses parents nominés aux Oscars, Janet Leigh et Tony Curtis, remerciant également toutes les personnes qui ont aidé Curtis tout au long de son voyage.

En parlant de ses parents, Curtis a dit à Kotb et Guthrie : « Ils ont été ma belle ombre toute ma vie. Ils sont entrés dans la pièce avant moi chaque fois que j’allais n’importe où. Et je l’ai toujours compris et accepté avec grâce ; je essayé de. »

Curtis a également noté qu’elle voulait souligner « l’amitié » avec sa victoire aux Oscars car « la vérité est que les gens que je voulais vraiment remercier et que je n’étais pas mes amis ».

Elle a poursuivi : « Mes amis qui voulaient ça pour moi avant que j’aie jamais rêvé de le vouloir. Et je me sens vraiment comme ‘nous’. Parce que le désir d’attention et d’appréciation pour votre travail est universel. Peu importe le travail que vous faites, vous espérez que quelqu’un vous apprécie.

Lors de son discours aux Oscars de dimanche, Curtis a remercié les « centaines de milliers de personnes » qui l’ont aidée en cours de route. Elle a dit : « À toutes les personnes qui ont soutenu les films de genre que j’ai réalisés toutes ces années, les milliers et les centaines de milliers de personnes, nous venons de gagner un Oscar ensemble ! »

Curtis a également remercié son mari, ses filles, ses agents et les réalisateurs de Everything Everywhere avant de mentionner ses parents et de déclarer ensuite : « Je viens de gagner un Oscar ! » avant de quitter la scène avec son prix.