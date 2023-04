HBO travaille sur une nouvelle série préquelle de Game of Thrones : de quoi s’agit-il

HBO

Il a été confirmé que HBO prévoyait une nouvelle série de l’univers Game of Thrones et sa prémisse peut générer de grandes attentes parmi les fans. Connaître les détails !

© HBOHBO travaille sur une nouvelle série préquelle de Game of Thrones : de quoi s’agit-il.

La fin de Game of Thrones a divisé les eaux entre les fans, car la huitième et dernière saison a généré de multiples débats sur les décisions prises par les showrunners David Benioff et DB Weiss. Compte tenu de cela, la méfiance a grandi pour d’autres projets de franchise, mais le résultat de la première saison de Maison du Dragon Cela a été plus que positif. Maintenant, de HBO, ils planifient déjà leur prochaine production.

L’adaptation du roman Feu & Sang de George RR Martin se déroule 200 ans avant les événements de la série originale et 172 ans avant la naissance de Daenerys, racontant l’origine du conflit intra-familial dans la Maison des Targaryens connu sous le nom de Danse des Dragons. Le spectacle a été un succès auprès du public et des critiques, la société de production en redemandera donc.

+Ce sera la nouvelle série de Game of Thrones

D’après ce qui a été publié ce lundi par Variety, HBO discute activement d’une nouvelle série préquelle à l’univers de Game of Thrones. De quoi s’agirait-il ? Sa prémisse engloberait l’une des histoires préférées des lecteurs : la conquête de Westeros par Aegon I Targaryen. Compte tenu de l’information, les médias se sont approchés de l’étude pour consulter les détails, mais ils ont refusé de faire des déclarations.

Le projet n’en est qu’à ses débuts et pour le moment il n’y a pas d’écrivain ou de showrunner attaché, bien que des sources disent que HBO il est déjà à la recherche. Il est également mentionné qu’il peut y avoir une composante cinématographique à la production, c’est-à-dire avec Warner Bros., ils produiraient un long métrage qui mènerait plus tard à la possible série.

Le programme, également sans titre, raconterait comment Aegon et ses sœurs-épouses, Visenya et rhaenys, ils ont utilisé leur armée et leurs trois dragons pour conquérir six des sept royaumes de Westeros à l’exception de Dorne. Ce faisant, Aegon II Il est devenu le premier roi de Westeros, le premier à s’asseoir sur le trône de fer et le fondateur de la maison targaryen. Ces événements sont 300 ans plus tôt que ceux observés dans Game of Thrones. Des nouvelles attendues prochainement.

