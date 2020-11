Google souhaite que vous entraîniez gratuitement ses algorithmes pour Photos et Street View

Peut-être avez-vous déjà rêvé de travailler pour Google. Avec cela, vous êtes un peu plus proche, même si nous prévoyons déjà que vous ne le facturerez pas.

Google a demandé de l’aide à ses utilisateurs d’améliorer deux de ses outils les plus populaires de ces derniers temps, Google Photos et, avec quelques années de retard, Google Street View.

Dans le cas de Google Photos, que nous avons récemment appris sur la préparation de l’ajout de fonctionnalités payantes, Google souhaite que ses utilisateurs l’aident à offrir un marquage plus précis des photos.

Pour ce faire, il propose que être les utilisateurs eux-mêmes qui taguent leurs photos en indiquant le contenu (par exemple «chaise») afin que, au fil du temps, son algorithme apprenne à identifier ces objets et puisse le faire automatiquement.

L’outil rendra la demande très subtile au moyen d’une bannière en bas qui dit «Aidez à améliorer Google Photos» (aide à améliorer Google Photos).

Si nous acceptons le aimable demande, l’application nous montrera des images de notre galerie et un cadre de texte dans lequel nous devrons spécifier ces étiquettes que nous considérons décrire l’image.

En plus du marquage, Google vous suggérera de vous aider améliorer Google Photos grâce à des sondages qui comprendra des questions telles que « Aimez-vous cette version de la photo à imprimer? » ou si une photo spécifique appartient à un événement spécial.

Bien sûr, ces actions sont totalement volontaires, la décision de aider ou pas à Google est à vous.

Google Maps veut également compter sur vous

Dans le cas de Google Maps, Google cherche à aller plus loin et à fournir à l’utilisateur des informations plus précises sur Google Street View, ou ajoutez directement des coins de villes ou de routes qui ne sont pas encore disponibles dans l’application.

Mais, comme vous pouvez l’imaginer si vous êtes venu jusqu’ici, le géant américain a besoin de de votre aide.

Comment quelqu’un comme vous pourrait-il aider le tout-puissant Google à améliorer son Street View? Très simple: télécharger des images ou des vidéos à une plateforme de lieux pour lesquels cette option n’est pas activée sur la carte. Cela sera possible grâce à la nouvelle fonctionnalité «Mode de conduite» qu’un utilisateur de Reddit a découverte et qui vous permettra de télécharger facilement le vôtre vue de la rue directement avec votre smartphone.

Le même outil sera en charge de flouter les visages et les plaques d’immatriculation qui peuvent apparaître sur les images. Pour le dire autrement, vous pouvez devenir la voiture de Google qui circule dans les rues avec une caméra à 360 degrés, mais ce sera beaucoup moins cher.

Cette procédure rappelle assez celle de Niantic avec les missions Pokémon GO AR Mapping, bien que son le but est très différent (Certains utilisateurs du jeu ont lié la disparition de stands ou de gymnases à l’analyse par Niantic des images téléchargées pour mener à bien ces missions).

Pourquoi quelqu’un comme Google a-t-il besoin de notre aide

L’apprentissage automatique ne prend pas un jour ou deux: les ingénieurs qui le développent ont besoin d’un énorme quantité de données correctement étiquetées pour le faire fonctionner avec succès.

Google aurait la capacité de développer un étiquetage correct et probablement des centaines d’autres choses, mais pour cela, cela prend un temps raisonnable qui serait considérablement réduit si soudain, des millions de mains commencent à travailler pour lui.

Bien sûr, utiliser ces outils et donner un coup de main à Google est votre décision et la société n’a pas annoncé toute sorte de récompense pour avoir consacré votre temps précieux à cela.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂