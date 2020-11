L’acteur de «  Buffy the Vampire  » évoque le point de vue de Stacey Abrams sur le débat entre l’ange et Spike

Après l’élection présidentielle de 2020, l’un des politiciens dont on parle le plus est Stacey Abrams, dont le travail dans l’ancien État rouge de Géorgie a contribué à le rendre violet. Tout en recevant les éloges des dirigeants démocrates, elle a trouvé le temps de contribuer à un autre débat – celui-ci impliquant la série télévisée à succès Buffy contre les vampires. Voici ce qui s’est passé.

« Buffy contre les vampires » présentait un triangle amoureux

Sarah Michelle Gellar et David Boreanaz jouent dans « Buffy contre les vampires »

Buffy le vampire Slayer a joué Sarah Michelle Gellar en tant que personnage titulaire. Elle a commencé la série en tant qu’adolescente, nouvellement équipée d’anciens pouvoirs la rendant équipée pour combattre les êtres surnaturels. Après avoir déménagé à Sunnydale (qui se trouve sur une Hellmouth), elle rencontre et tombe amoureuse d’Angel, un vampire avec une âme.

Leur relation ne dure pas après l’obtention du diplôme du lycée de Buffy, mais ils sont considérés par beaucoup comme les amoureux de la série. Au fur et à mesure que l’héroïne grandit, elle développe une relation d’amour-haine avec Spike, un autre vampire qui se bat souvent contre le sien. Leur romance compliquée se termine par l’amitié dans la finale de la série.

Stacey Abrams est une grande fan de l’émission télévisée

Abrams est connue pour son travail en politique. Elle a siégé à la Chambre des représentants de Géorgie pendant 10 ans. Après avoir été candidat au poste de gouverneur de Géorgie en 2018, Abrams a fondé Fair Fight Action, une organisation qui a contribué à augmenter le taux de participation électorale dans l’État lors de l’élection présidentielle de 2020. Mais elle est aussi une Buffy ventilateur.

«Buffy a toujours été fondée sur une idée et non sur un personnage», a déclaré Abrams sur le podcast Slayerfest98 expliquant pourquoi elle pense que l’émission tient des années plus tard. «L’idée de l’émission était qu’il ne s’agissait pas de cette fille qui possédait ces super pouvoirs. Il s’agissait de la bataille pour devenir qui vous deviez être pour survivre et réussir.

1 acteur de « Buffy » était d’accord avec son opinion sur Angel vs Spike

Abrams a été taguée dans une conversation Twitter sur le vampire qui avait le plus d’intérêt amoureux pour Buffy en novembre 2020. Bien qu’un fan la considérait comme un expéditeur de Spike, elle avait une mise en garde. «Pour être honnête, Angel était le bon petit ami pour Buffy qui entre au pouvoir», a écrit Abrams. «Spike était la bonne personne avec qui être devenue le pouvoir.»

De nombreux utilisateurs de Twitter se sont réjouis de lire l’opinion nuancée d’Abrams sur le sujet. Parmi eux se trouvait Buffy l’acteur Danny Strong. « Ouais, je peux voir ça, » répondit-il. Strong a dépeint Jonathan Levinson, un camarade de classe de Buffy à Sunnydale High School, qui est ensuite devenu son adversaire en tant que membre du Trio dans la saison 6.

Abrams a une autre connexion ‘Buffy’

En ce qui concerne les opinions sur Buffy contre les vampires allez, avoir le créateur Joss Whedon dans votre coin est l’un des alliés les plus désirables. Le scénariste / réalisateur a retweeté l’analyse d’Abrams, écrivant simplement: «J’ACCEPTE!» Et, en fin de compte, lui et Abrams se connaissent au-delà Twitter.

« Il y a près de trois ans, Sarah Ullman a tourné les premières vidéos de la campagne @staceyabrams (gratuitement) chez moi », a tweeté Whedon quelques jours avant la Buffy Échange Twitter. «Je suis reconnaissant de faire partie de la vision de Sarah et d’avoir entendu Mme Abrams en personne.»