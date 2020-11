Un père gay célibataire adopte cinq enfants pour qu’ils puissent être ensemble

Robert Carter a adopté Marionna, 10 ans, Robert, 9 ans, Makayla, 8 ans, Giovanni, 5 ans, et Kiontae, 4 ans (Hamilton County Job & Family Services / Facebook)

Un ancien enfant de 29 ans dans l’Ohio a adopté cinq enfants pour garder leur famille ensemble.

Robert Carter a été séparé de ses huit frères et sœurs lorsqu’il est entré dans le système d’accueil du comté de Hamilton, dans l’Ohio, à l’âge de 12 ans.

Lui et ses frères et sœurs ont été pris en charge car sa mère luttait contre l’alcoolisme et était incapable de s’occuper d’eux, mais une fois qu’ils ont été séparés dans le système, il n’en a pas vu certains pendant des années.

De nombreuses années plus tard, Carter et sa partenaire Kiontae Gillan ont décidé de nourrir trois frères, mais ont vite découvert que les garçons avaient aussi des sœurs.

Ils ont organisé une réunion et les cinq frères et sœurs ont pu être ensemble pour la première fois en six mois.

Selon Hamilton County Job and Family Services, Carter a déclaré: «Je comprends ce qu’ils ressentent. Je comprends ce qu’ils ont vécu, donc cela m’a vraiment touché.

«Je pensais déjà à adopter tous les enfants, mais quand je les ai vus pleurer, je me suis dit: ‘OK, je vais prendre les cinq pour les garder ensemble’.»

Bien que Carter et Gillan se soient récemment séparés, Gillan est toujours connue sous le nom de «papa» pour les garçons et était présente à la cérémonie lorsque Carter a officiellement adopté Marionna, 10 ans, Robert, 9 ans, Makayla, 8 ans, Giovanni, 5 ans, et Kiontae, 4 ans.

La travailleuse en adoption, Stacey Barton, a déclaré: «M. Carter était le seul parent d’accueil disposé et capable d’adopter tous les enfants.

«Son expérience d’enfance lui a fait prendre conscience de l’importance de garder les frères et sœurs ensemble. Il dit qu’il aime être leur père et qu’il est plus facile de les élever qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer.

«Sa vie est bien remplie, avec beaucoup d’amour, de rires et de bruit. J’ai aimé travailler avec lui et être témoin du lien des enfants en tant que frères et sœurs.

Le cosmétologue, propriétaire d’un magasin de perruques et maintenant papa de cinq enfants, a déclaré à propos de ses espoirs pour sa nouvelle famille: «Faire des souvenirs pour remplacer beaucoup de mauvais. Chaque nuit, je leur parle et leur dis: «Je suis ton père pour toujours. Je sais ce que c’est et je suis toujours là pour toi ».

«Comme Marionna. Elle s’est tellement réchauffée depuis le début. Au début, elle ne m’aimait pas. Elle est entrée dans ma chambre hier soir et a dit: « Je veux juste dire merci de nous avoir accueillis et de prendre soin de nous quand notre vraie maman ne pouvait pas. » Cela m’a vraiment touché.

«Donc, juste créer des souvenirs, leur faire savoir que je suis là et qu’ils n’ont jamais à y aller. Je suis là pour eux quoi qu’il arrive.