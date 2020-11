Petits aides de cuisine: 5 idées cadeaux pour ceux qui n’aiment pas cuisiner

Trouver un cadeau de Noël pour un cuisinier à domicile est facile. Mais qu’obtiennent les contemporains qui ne peuvent se résoudre à cuisiner qu’avec effort? Aussi tentant que cela puisse être de montrer à ceux qui refusent de travailler à la cuisinière la beauté d’un repas fait maison: il suffit parfois de l’accepter pour ce qu’il est – par exemple avec ces cinq idées cadeaux.

Sandwicherie: une délicieuse collation sans effort

Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas cuisiner que vous devez simplement manger des sandwichs froids. Une sandwicherie en fait un repas chaud en un rien de temps. Prenez simplement une tranche de pain grillé, garnissez-la des ingrédients de votre choix, posez une deuxième tranche de pain grillé sur le dessus et laissez la création cuire dans la machine à sandwich. Le pain devient croustillant, le contenu chaud – et lorsque le fromage est inclus, il fond de manière séduisante.

pointe: Vous pouvez également préparer des collations sucrées dans la machine à sandwich. Le destinataire peut remplir le pain grillé avec des tranches de Nutella et de banane. Il n’y a pratiquement aucune limite à vos idées. L’essentiel est qu’il soit savoureux à la fin.

Multi cuiseur: pour Onepot et plus

Risotto, ragoûts, poulet grillé, soufflé – tout est compliqué à cuisiner et ne peut être fait qu’avec beaucoup de dextérité? Pense! Ceux qui ne cuisinent pas et ceux qui n’ont tout simplement pas le talent hachent simplement tous les ingrédients, les mettent dans un multicuiseur et laissent la technologie suivre son cours. L’appareil connaît plusieurs modes de cuisson et ajuste parfaitement la température et le temps au plat sélectionné. Cela crée de délicieux plats onepot sans trop d’effort.

pointe: Vous pouvez même cuire des gâteaux dans le multicuiseur. Cela fonctionne mieux avec un gâteau fabriqué à partir d’une pâte. Mélangez simplement tous les ingrédients ensemble, mettez-les dans la cuisinière, sélectionnez le programme, attendez et dégustez.

Cuisiner au micro-ondes: avec des plats spéciaux

Œufs, pommes de terre, nouilles, riz, légumes – tout cela peut être facilement cuit au micro-ondes avec des « ustensiles de cuisine » spéciaux. Les récipients sont généralement en plastique ou en céramique et répartissent la chaleur uniformément à l’intérieur. Pour ce faire, cependant, ils doivent être fermés, c’est-à-dire avoir un couvercle. Si vous ajoutez ensuite les ingrédients et un peu d’eau, tout est cuit doucement, les vitamines et les nutriments sont conservés.

pointe: Les plats à four et ignifuges avec couvercle peuvent également être utilisés comme plats à micro-ondes, par exemple une casserole ou une cocotte.

Ciseaux à pizza: pour ceux qui sont paresseux pour cuisiner des plats cuisinés

Même si vous ne savez pas exactement de quoi se nourrissent vos amis et connaissances paresseux: la probabilité qu’un pourcentage élevé d’entre eux soit de la pizza est élevée. Vous êtes donc assuré de ne pas vous tromper avec les cadeaux liés aux pains plats populaires. Ces ciseaux sont une belle façon de dire à un ami pizzaiolo grognon et prêt à l’emploi à Noël: « Je t’aime tel que tu es. »

Couvercle de la cuisinière: plus d’espace dans la cuisine

Ceux qui cuisinent rarement et n’utilisent pratiquement pas le poêle gaspillent un espace précieux dans la cuisine. Avec une jolie housse de cuisinière, non seulement vous donnez à un cuisinier grincheux une bonne excuse pour Noël, mais au lieu d’utiliser une cuillère en bois et un tablier, vous préférez utiliser à nouveau la carte de service de livraison. Vous lui rendez également un bon mètre carré d’espace qui peut être utilisé pour quelque chose de plus significatif que la préparation des aliments. Par exemple, comme espace de stockage pour les boîtes à pizza vides. Ou pour les fleurs.