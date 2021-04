5 choses à savoir sur la nouvelle fonctionnalité ‘Hey Spotify’ – Spotify

Nous savons que les auditeurs de Spotify ont soif d’audio à chaque instant, y compris lorsqu’ils sont occupés ou en déplacement. Et quand il s’agit de tâches comme cuisiner, faire de l’exercice ou faire des courses, vous avez parfois les mains liées. Nous avons donc décidé de développer une nouvelle expérience à commande vocale appelée «Salut Spotify», Afin de permettre à nos utilisateurs de démarrer, naviguer et rechercher leur musique et leurs podcasts sans utiliser leurs mains.

Cette nouvelle Cette fonctionnalité, intégrée à une expérience utilisateur existante que les auditeurs ont appris à connaître et à aimer, ouvre un moyen vraiment mobile et polyvalent pour les utilisateurs de profiter d’un accès contrôlé par la voix à l’expérience Spotify personnalisée, à tout moment et en tout lieu.

Lisez la suite pour cinq choses à savoir sur la nouvelle expérience vocale «Hey Spotify».

C’est à vous de l’activer… Accédez à Rechercher, appuyez sur l’icône du micro et autorisez Spotify à enregistrer de l’audio ou à accéder à votre microphone. Une fois que cela est activé, dites «Hey Spotify» pour demander de la musique et des podcasts, contrôler la lecture, et plus encore. … Ou désactivez-le: Simplement touchez l’icône d’engrenage pour accéder aux paramètres, puis touchez «Interactions vocales». Vous pouvez désactiver «Hey Spotify» ou appuyer sur les autorisations du micro pour désactiver complètement la fonction vocale. Plus de groupes de recherche: « Hey Spotify » signifie que vous pouvez accéder à Spotify Voice de n’importe où dans l’application, vous n’avez donc plus à passer par l’onglet Recherche pour accéder à la fonction vocale. Dites simplement une phrase comme «Hey Spotify, joue mon Daily Drive» pour entendre instantanément le mix. Il est plus facile d’écouter ce que vous aimez: Vous pouvez demander directement à Spotify de lire d’innombrables chansons, artistes, ambiances et genres – de l’artiste que vous avez écouté pendant des années à un nouveau morceau que vous ne pouvez pas sortir de votre tête. Même si vous avez oublié le nom d’une chanson spécifique, il vous suffit de demander à Spotify de jouer un artiste ou un genre particulier pour accéder à la musique que vous adorerez. Ou, si vous êtes d’humeur pour les podcasts, revenez à votre dernière frénésie d’écoute en nous demandant vos émissions préférées. Lorsque vous dites «Hey Spotify…» l’application commencera à reprendre ce que vous dites et ne continuera que jusqu’à ce qu’elle ait traité votre question ou demande. De plus, Spotify indiquera toujours – avec une tonalité visuelle ou audio intégrée à l’application – quand il reçoit votre entrée vocale. Le reste du temps, l’application écoute «Hey Spotify» en bref, des extraits de quelques secondes qui sont supprimés si vous ne le dites pas. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de «Hey Spotify», consultez notre politique de commandes vocales .

«Hey Spotify» a récemment commencé à être déployé auprès de certains auditeurs aux États-Unis sur les appareils iOS et Android, et d’autres suivront au cours des prochaines semaines.