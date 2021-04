Google montre par erreur les Pixel Buds A, ses nouveaux écouteurs sans fil

Google apprend par erreur (ou non) les nouveaux Pixel Buds A dans un e-mail à partir de leurs appareils Nest.

Sans aucun doute, les Pixel Buds de Google ont été l’un des plus grands succès du géant de Mountain View en 2020, du moins si nous parlons de sa division matérielle, car le casque vrai sans fil ils sont déjà devenus les accessoires vedettes de tout smartphone et avoir le choix par Google avec toutes les capacités de ses services nativement intégrés, il était tout simplement trop juteux.

En fait, déjà dans notre analyse, nous avons pu vérifier que Les Pixel Buds offraient des options que personne ne peut offrir, comme la traduction simultanée avec Google Translate ou la meilleure intégration avec Android – et ils ont été encore améliorés avec les mises à jour ultérieures -, bien que certainement par rapport à la concurrence, ils étaient un peu à la traîne dans d’autres aspects tels que la qualité et le contrôle de l’audio.

Il y a quelques semaines on apprenait que Google prépare une rénovation, en tout cas, qui résoudra les plus gros problèmes de ses Pixel Buds ajouter plus de puissance et suppression active du bruit, et qu’il semble qu’ils arriveront bientôt convertis en Google Pixel Buds A si les informations publiées par les collègues de 9to5Google sont vraies.

En fait, dans un e-mail envoyé aux utilisateurs abonnés aux actualités de Google Nest aux États-Unis, il semble que le géant de Mountain View a raté une petite image de ce que seront vos deuxièmes écouteurs vrai sans fil dans une nouvelle variante d’une couleur vert foncé assez attrayant.

Dans ledit e-mail publicitaire, ils se démarquent nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles sur les appareils fait par Googleet les liens menant aux Pixel Buds A sont inclus dans la section sur ‘Accessoires’ depuis le Google Store.

Dans l’image, vous ne pouvez pas voir trop de détails, au-delà un design similaire avec quelques ajustements comme une plus grande présence de couleur dans les écouteurs, les extrémités des ailes et l’étui de chargement et de transport. La LED de l’indicateur de charge a également bougé vers une place plus prédominante au sommet.

Il ne faut pas oublier que ces nouveaux Pixel Buds ont déjà été aperçus dans le Listes des certificateurs américains FCC, ils seront donc très probablement prêts pour leur lancement en mai prochain, dans un Google I / O 2021 qui sera virtuel et gratuit pour tout le monde avec toutes les actualités de l’univers Google pour cette annee.

