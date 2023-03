Où voir les Oscars 2023 en Argentine à la télévision et via le streaming en ligne

PRIX DES OSCARS 2023

La 95e édition des Oscars aura lieu ce dimanche 12 mars. Sur quelle chaîne, plateforme et heure peuvent-ils être vus en direct ?

©GettyDimanche prochain, ce sont les Oscars 2023.

Le prochain 12 mars sera enfin livré Oscars 2023. Sans aucun doute, ce sera une soirée excitante pour les acteurs, réalisateurs, scénaristes et techniciens, ainsi que pour les cinéphiles qui attendront de voir les faits saillants de l’année dernière. Comment et où peut-on le voir à la télévision et via le streaming en ligne en Argentine ?

La 95e édition des Oscars se déroulera dans la tradition Théâtre Dolby à Los Angelesoù le comédien Jimmy Kimmel reviendra pour reprendre son rôle d’animateur et animer un gala qui récompensera les meilleurs films, courts métrages et documentaires de la saison. Bien sûr, il y aura une place pour des spectacles musicaux et des hommages à des personnalités distinguées.

+ Où voir les Oscars 2023 à la télévision en Argentine

Ce dimanche, vous pourrez profiter des Oscars 2023 d’Argentine à travers la télévision. Dans Signaux TNT et séries TNT, la cérémonie sera retransmise en direct à la fois dans la langue originale et avec traduction simultanée. Comme d’habitude, il aura un première partie titré point de rencontre -dirigé par Heisel Mora et Anais Castro- tandis que le Tapis rouge aura Axel Kuschevatzky et Lety Sahagun comme enquêteurs.

+ Où regarder les Oscars 2023 en Argentine via le streaming en ligne

En plus de la retransmission en direct à la télévision, cette fois la 95e édition des Oscars peut être appréciée via le streaming en ligne. sera à travers HBO Max, le service d’abonnement de HBO, qui diffusera simultanément et pour la première fois le gala le plus important de l’industrie cinématographique. Comme TNT (également propriété de Warner Bros.), il comprendra le pré-show et le tapis rouge.

+ À quelle heure les Oscars 2023 seront-ils vus en Argentine

La diffusion, aussi bien à la télévision via la TNT qu’en streaming sur HBO Max, débutera par le point de rencontre du 20. De cette façon, les célébrités les plus reconnues défileront sur le tapis rouge et placeront leurs paris sur les éventuels gagnants. Finalement, La cérémonie des Oscars 2023 débutera à 21h00.avec des commentaires d’Ileana Rodríguez et Rafael Sarmiento.

