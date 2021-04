Easy Money: en quoi consiste le nouveau hit de Netflix

Netflix Elle a toujours été caractérisée comme l’une des meilleures plateformes numériques où vous pouvez trouver des fictions de toutes sortes. Mais, au fil des années, le géant du streaming a réussi à toucher différents types de publics en ajoutant à son catalogue des séries qui englobent des sujets d’actualité sociale.

En plus du mélodrame typique des histoires publiées dans la bibliothèque de Netflix, vous pouvez également afficher certains tels que Marchand, une série où le trafic de drogue a été explicitement discuté, Ciel rouge, qui mentionne la traite des femmes ou Qui a tué Sara où des sujets tels que l’homophobie, l’autonomisation des femmes et l’abus de pouvoir sont abordés. Et maintenant, à cette liste, s’ajoute Argent facile.

Easy Money est le nouveau hit de Netflix. Photo: (Netflix)



La nouvelle fiction du service payant de films et de séries est sortie il y a quelques heures à peine et suscite une grande fureur parmi les utilisateurs. Cette bande, qui promet d’être le nouveau succès, montre, en six chapitres, la face cachée du monde des startups et ce que les gens, aussi étrange que cela puisse paraître, sont capables de faire pour gagner de l’argent.

En quoi consiste Easy Money?

« La vie d’une femme d’affaires ambitieuse, d’un charmant gangster et d’un adolescent en difficulté se retrouve dans une quête effrénée avec un seul objectif: gagner de l’argent.», Lit le synopsis publié dans Netflix.







En soi, Argent facile présente la vie de Leya (Evin Ahmad), une mère célibataire qui doit faire face à sa soif de statut et d’argent. Cependant, elle est prête à réussir et tout change lorsque sa vie se joint à celle d’un membre d’un gang criminel et d’un adolescent qui fait également partie de ce cercle. À tel point qu’elle n’a d’autre choix que de faire tout son possible pour survivre.