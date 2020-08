Les joueurs de Flight Simulator volent dans l’ouragan Laura

Au cours des derniers jours, les joueurs du désormais populaire Flight Simulator de Microsoft se sont transformés en chasseurs d’ouragans. Alors que l’ouragan Laura s’approche du golfe ouest, beaucoup ont décidé d’utiliser le système météorologique en temps réel proposé par le jeu vidéo pour chasser l’ouragan et affrontez-le sans vraiment vous mettre en danger. C’est l’une des possibilités offertes par le jeu, qui utilise des données météorologiques et satellitaires réelles pour recréer non seulement des situations classiques comme la pluie et les nuages, mais aussi des situations extraordinaires comme les ouragans.

Ainsi des milliers de joueurs se sont retrouvés à voler dans les cieux du golfe du Mexique pour observer de près l’ouragan ou pour entrer directement à l’intérieur, en accédant à l’oeil de la tempête et le long de ses bords intérieurs. L’occasion a également permis de réellement tester le système météorologique de Flight Simulator, qui pour la première fois devait gérer un événement climatique de ce type. Avec des résultats surprenants: certains joueurs ont réussi à attraper l’ouragan juste avant qu’il ne se transforme en ouragan de catégorie quatre, en observant comment les formations ont évolué au fil du temps.

Pour réaliser ces reproductions détaillées en temps réel, Microsoft s’est associé à Meteoblue suisse pour cartographier la météo mondiale. L’entreprise divise le monde en 250 millions de sections, chacun étant associé à des mesures prenant en compte la vitesse du vent, la température, la pression et de nombreux autres éléments. De cette manière, dans le jeu vidéo, il est possible d’affronter la météo qui est présente dans la zone que nous survolons à ce moment précis, avec des modèles qui peuvent également reproduire des phénomènes tels que les ouragans. Un élément qui rejoint l’incroyable travail de représentation de la planète créé par Microsoft dans Flight Simulator: grâce à l’utilisation de cartes Bing combinée à la technologie de streaming du cloud propriétaire Azure, le jeu est capable de reproduire fidèlement tous les coins du monde , des grandes métropoles aux endroits les plus reculés d’Afrique.