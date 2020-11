Goo Hye Sun a été marquée par un ex-petit ami infidèle – Tout a changé quand elle a rencontré Ahn Jae Hyun

Goo Hye Sun a déversé son cœur sur ses propres histoires d’amour personnelles tout au long de sa vie lors d’une interview sur son roman, «Heart-Shaped Tears».

Goo Hye Sun a avoué que son premier amour l’avait trompée avec une autre femme. Depuis lors, elle a été marquée par des relations où elle est devenue sceptique.

Mon premier amour me trompait avec une autre femme et je sentais que j’avais besoin de voir qui elle était. Quand je l’ai rencontrée, j’ai senti qu’elle était une bonne personne. J’ai dit à mon petit ami de continuer à sortir avec elle car elle semblait irréprochable.

Mais tout cela a changé quand elle a rencontré Ahn Jae Hyun, son mari! Pendant qu’ils sortaient ensemble, elle a ressenti un lien si fort entre eux qu’elle a oublié tout le scepticisme et s’est consacrée à nouer le nœud pour toujours!

La rupture est devenue une pensée plus effrayante et horrible.

Elle adorait son mari, le félicitant pour son âme gentille et innocente. Bien qu’ils se battent comme n’importe quel couple normal, ses adorables bouffonneries la gagneraient toujours!

Mon mari est gentil. Il est innocent et gentil. Il dit que je suis très effrayant. Quand nous nous battions et que nos voix devenaient plus fortes, je dis: «Parlons sans élever la voix». Puis il répondait: «Tu es effrayant! Il a un côté mignon pour lui-même.

Il est également mauvais pour mentir. Chaque fois qu’il essaie de cacher quelque chose, vous pouvez clairement le dire. Il est juste très gentil.

Une fois quand nous nous sommes battus, je lui ai dit de dormir de l’autre côté du lit et il a rampé près du bord et a dormi.

– Goo Hye Sun