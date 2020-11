Vous ne croirez pas pourquoi June Cleaver portait toujours des perles

Laisse le au castor est considérée comme l’une des émissions de télévision les plus saines jamais filmées. L’émission, qui a duré six saisons, a suivi Theodore «The Beaver» Cleaver et sa famille à Mayfield. Alors que les singeries de Beaver étaient au centre de la série, de nombreux fans ont également regardé June Cleaver. Le style de June, y compris ses perles emblématiques, est devenu emblématique, mais saviez-vous qu’il y avait une raison pratique à plusieurs de ses choix de vêtements?

Qui a dépeint June Cleaver sur Laisse le au castor?

Barbara Billingsley a dépeint June Cleaver. Billingsley avait travaillé régulièrement dans les années 1950 avant de décrocher le rôle sur Laisse le au castor en 1957. La partie a fini par définir sa carrière, et elle est revenue au personnage à plusieurs reprises des années après la fin officielle de la série.

Billingsley et Jerry Mathers, qui ont dépeint Beaver, étaient les deux seuls membres de la distribution à apparaître dans chaque épisode. Selon IMDb, Tony Dow, qui a joué Wally Cleaver, et Hugh Beaumont, qui a joué Ward Cleaver, sont apparus dans 234 des 235 épisodes de la série.

June Cleaver portait des perles pour faciliter le tournage

Alors que plusieurs publications suggèrent que Billingsley a décidé de porter des perles pour couvrir une cicatrice chirurgicale, elle a expliqué exactement de quoi il s’agissait en 2003. Apparemment, Billingsley aurait été invité à porter des perles parce qu’elle avait un creux profond dans son cou. L’endroit était difficile à filmer et projetait une étrange ombre. Les perles couvraient parfaitement la zone.

Les fans se souviennent peut-être que June portait des perles assez souvent, mais elles n’apparaissaient pas sur son cou dans toutes les scènes, pour être honnête. Women’s History note que d’autres options de couverture ont également été utilisées. Parfois, le styliste utilisait des écharpes ou un chemisier échancré pour couvrir le creux dans le cou de l’acteur.

June Cleaver portait également des talons pour une raison pratique

Les perles de June n’étaient pas le seul choix de garde-robe utilisé pour une raison pratique. Ses chaussures ont également été choisies pour rendre le tournage un peu plus facile. Les fans se souviendront peut-être que June portait des chaussures plates pendant les premières saisons de la série, mais est passée aux talons au fur et à mesure que la série progressait. Son interrupteur de chaussures a été conçu pour s’adapter aux hauteurs de Wally et Beaver.

Selon le Post-Dispatch de Saint-Louis, Billingsley a été mis en talons pour qu’elle soit toujours plus grande que ses deux garçons. Selon des interviews précédentes, Billingsley a admis que vers la fin de la série, même les talons ne l’aidaient pas à paraître plus grande que les enfants, et on lui demanderait de se tenir dans les escaliers.