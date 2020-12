Lettre ouverte de la mère de Breonna Taylor au président élu Joe Biden

La mère de Breonna Taylor a écrit une lettre ouverte à Joe Biden dans le Washington Post.

La mère de Breonna Taylor, Tamika Palmer, a écrit une lettre ouverte au président élu Joe Biden, implorant le futur président de tenir la police responsable de son abus de pouvoir constant. Brandon Bell / « Pour de nombreux Américains, un vote pour vous était un vote pour Breonna, Jacob Blake, Casey Goodson et tant d’autres qui ont échoué à plusieurs reprises par le système de justice pénale sous l’administration actuelle », a écrit Palmer dans l’article, qui a été retiré. dans une annonce pleine page dans le Washington Post. «Son meurtre a déclenché des manifestations à travers l’Amérique et a inspiré les militants à exiger des comptes dans la police à travers le pays», a poursuivi Plamer. « Jusqu’à présent, nous n’en avons vu aucun. » Taylor a été tuée par des policiers le 13 mars 2020, lors d’un tristement célèbre raid sans frapper dans son appartement à Louisville, Kentucky. Les agents en civil Jonathan Mattingly, Brett Hankison et Myles Cosgrove du service de police du métro de Louisville ont tiré 32 coups de feu à l’intérieur de l’appartement. Taylor a été frappé par six et est mort. Le meurtre a déclenché des manifestations à travers les États-Unis. « Rien ne peut ramener ma fille ou les autres personnes dont la vie a été inutilement blessée ou perdue à cause de la violence policière », a écrit Palmer. « Nous pouvons, cependant, honorer leur héritage en tenant la police responsable et en apportant un changement profond à un système vraiment injuste. « Nous nous sommes battus pour vous. C’est maintenant à votre tour de vous battre pour nous. » [Via]