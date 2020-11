La nouvelle priorité de Little Mix The Search prend l’interview Honest Answers Only

Vous pensez connaître Adam, Kaci, Lee, Talis et Zeekay? Apprenez à mieux connaître le boys band ici.

New Priority devient rapidement le nouveau boys band le plus populaire de la musique. Formé par les superstars de la pop Little Mix sur Little Mix The Search, Adam (19), Kaci (17), Lee (20), Talis (21) et Zeekay (16) donnent une nouvelle tournure à ce que signifie être un boys band en 2020. Les fans du monde entier sont tombés amoureux avec leur amitié, leurs personnalités et leur talent.

Malheureusement, la nouvelle priorité a été éliminée de La recherche après une demi-finale épique mais ils semblent déjà prêts à parcourir la distance en groupe. Dans cet esprit, nous avons rencontré Adam, Kaci, Lee, Talis et Zeekay et nous les avons amenés à participer à notre quiz Honest Answers Only pour mieux les connaître.

Découvrez comment les garçons ont répondu à nos 20 questions quickfire ci-dessous.

1) Quel est le premier concert auquel vous êtes allé?

Kaci: Le premier concert auquel je suis allé était Justin Bieber. Il y avait des trampolines sur la scène.

Zeekay: Je n’ai jamais assisté à un concert de ma vie.

Talis: Je pense que le mien était Westlife.

Adam: Je suis allé voir Ed Sheeran. C’était juste lui sur scène.

Lee: Cela a dû être incroyable.

Zeekay: J’ai été à des festivals en fait. Je suis allé à Capital XTRA Homegrown Live.

2) Quelle est la première célébrité pour laquelle vous avez eu le béguin?

Adam: Selena Gomez.

Lee: Cheryl Cole.

Zeekay: Leigh-Anne.

Kaci: Le mien était Zendaya.

Adam: Mme. Ariana. Oh attendez, c’est Mme, n’est-ce pas?

3) Quel album ne peux-tu pas arrêter d’écouter maintenant?

Adam: Jon Bellion. Je l’aime.

Zeekay: J’ai écouté Magie 24K pour les quatre dernières années si je suis honnête.

Lee: Je n’écoute pas vraiment d’albums mais j’adore «Holy» de Justin Bieber en ce moment.

Kaci: J’ai écouté Khalid’s Américain adolescent depuis sa sortie.

4) Quelle est la dernière émission télévisée que vous avez regardée de façon excessive?

Zeekay: Communauté sur Netflix.

Kaci: j’ai regardé Prince frais de Bel-Air du début à la fin pendant le verrouillage.

Talis: Je viens de commencer à regarder copains sur Netflix parce que je ne l’ai jamais vu.

Adam: (à Lee) Que regardions-nous juste?

Lee: Le sorceleur! Le sorceleur! Le sorceleur!

Adam: Oui. C’est frappant.

5) Si vous ne pouviez avoir qu’une seule application sur votre téléphone, quelle serait-elle?

Talis: Instagram.

Lee: Non, j’aime Snapchat.

Adam: Ce serait Smashing Four, le jeu, ou Clash of Clans.

Kaci: Instagram.

6) Quelle est la dernière chose que vous avez recherchée sur Google?

Zeekay: Découvrons-le.

Talis: Paroles excitantes!

Zeekay: Président américain 2020.

Adam: Sommes-nous sur le point d’entrer en lock-out?

7) Quelle est votre chanson de karaoké préférée?

Lee: Musique de lycée!

Adam: Pour de vrai?

Kaci: «Les gens ordinaires» par John Legend.

Zeekay: La nouvelle édition de la mine «Pouvez-vous supporter la pluie». Ou « Lately » de Stevie Wonder.

8) Qui dans le groupe serait le plus susceptible de survivre à une apocalypse zombie?

Lee: Moi.

Kaci: Lee ou Adam. Je serais le premier à mourir. Je ferais quelque chose de stupide.

Lee: Réellement, Je ne sais pas car je manquerais probablement de nourriture.

Zeekay: Adam mangerait probablement n’importe quoi.

Talis: Ouais, Adam alors.

9) Quelle est la dernière personne que vous avez traquée sur les réseaux sociaux?

Zeekay: Je traque beaucoup de pages de fans. Des tas de pages de fans sur Instagram.

Adam: Oui. Nous faisons tous cela beaucoup.

10) Quel est le pire cadeau que quelqu’un vous ait jamais offert?

Talis: Chaussettes!

Kaci: Chaussettes. Chaque année.

Lee: Non, tu as toujours besoin de chaussettes.

Adam: Ensemble de déodorant Lynx.

Talis: Je les aime!

Zeekay: Une fois, mon oncle m’a vraiment donné 20 pence. Lors de ma fête d’anniversaire, il m’a donné 20 pence.

Kaci: Ouais, c’est des choses comme des chaussettes et du shampoing.

Zeekay: Les chaussettes ne me dérangent pas en fait.

Lee: En vieillissant, vous apprendrez à apprécier une bonne chaussette.

Adam: J’aime les chaussettes homme.

11) Quelle est votre plus grande peur?

Talis: Serpents.

Adam: Talis!

[Everyone laughs]

Zeekay: Adam quand il est heureux.

[More laughter]

Lee: Le mien retourne au travail.

Kaci: Ma plus grande peur est l’océan profond. Réveil et requins blancs.

Talis: Ouais, c’est assez effrayant l’océan. Seulement 5% de l’océan a été découvert.

Zeekay: Comment les gens savent-ils cela? Comment savez-vous qu’il en reste 95%?

Talis: Je ne sais pas que c’est juste un fait.

12) Qui êtes-vous plus que quiconque?

Adam: Ma mère et mon père.

Talis: Ah, tu es dingue.

Adam: J’aime aussi Justin Bieber.

Zeekay: Le mien pourrait être Childish Gambino.

Talis: Je dirais probablement Justin Bieber.

Lee: Bruno Mars.

Zeekay: Oh ouais, Bruno Mars!

Kaci: Je stan les plus anciens comme 2Pac.

13) Qu’est-ce qui vous dérange?

Kaci: [sings] Bébé requin doo-doo-doo-doo-doo-doo.

Lee: Est-ce encore plus populaire?

Talis: Je le pense. C’est toujours partout sur YouTube.

14) Si vous étiez tous dans un film d’horreur, qui mourrait en premier?

Kaci: Moi.

Talis: Ouais. Kaci.

Zeekay: Il s’enfuirait cependant.

Lee: Peut-être Talis.

Talis: Non, je connais toutes les astuces d’un film d’horreur.

Kaci: Je ne dépasserais même pas les cinq premières minutes. Je mourrais tout de suite.

15) Qui est le meilleur chanteur du groupe?

Zeekay: D’accord. Sur trois … un, deux, trois … moi!

[Everyone laughs]

Zeekay: Je pensais que nous allions tous nous dire. D’une certaine manière, je pense que nous devrions tous croire que nous sommes les meilleurs chanteurs.

Kaci: Je pense vraiment que nous sommes tous les meilleurs chanteurs.

Talis: Nous avons tous des voix différentes.

Kaci: Aucun de nous ne peut chanter comment chante Talis.

Talis: Voilà pourquoi ça marche.

16) Quel est votre plus gros problème?

Zeekay: Fumeur.

Kaci: Je déteste les gens impolis.

Lee: Les bonnes manières, ouais. Les manières sont énormes.

Adam: Les bonnes manières font l’homme.

Talis: Mauvaise haleine.

17) Quel est le meilleur film de Shrek?

Zeekay: Deux.

Talis: Deux ouais. Heureux pour toujours.

Zeekay: Non ce n’est pas ça.

Talis: Il est. C’est là qu’il se transforme en une vraie personne.

Zeekay: Ce n’est pas Heureux pour toujours. Vous pensez au quatrième.

Talis: Oh, attendez. Je pense à Far Far Away.

Zeekay: Ouais et ça se termine avec eux en chantant ‘Livin’ La Vida Loca ‘. [starts singing ‘Livin’ La Vida Loca’]

18) Les fantômes sont-ils réels?

Toutes les personnes: Oui.

Lee: 100%.

Kaci: Je n’ai eu aucune expérience mais j’y crois vraiment.

Talis: J’aime vraiment les films d’horreur.

Zeekay: Kaci sleep parle avec un fantôme.

Kaci: Est-ce que tu plaisantes? Je dors parler. Vous dormez le plus.

[Everyone laughs]

19) Quel est le sens de la vie?

Kaci: Devenez riche, trouvez l’amour et soyez heureux.

Talis: Avoir la santé et le bonheur.

Adam: Juste être content.

Zeekay: Je dis arriver au plus haut point de liberté possible sans affecter négativement les autres.

Lee: C’était une très bonne réponse.

20) Quel est votre membre préféré de Little Mix?

Talis: Je ne pouvais pas choisir.

Lee: Ils sont tous si différents mais ils sont tous si gentils en même temps.

Kaci: Grand fan de Little Mix.

Lee: Ils sont tous très drôles aussi et ce ne sont que des personnes authentiques.

Zeekay: Leigh-Anne.

[Everyone laughs]

Zeekay: Ils sont tous vraiment favorables. Surtout quand nous les avons rencontrés, ils étaient si humbles. Ils ne se mettent pas sur un piédestal. Lorsque vous les rencontrez pour la première fois, vous vous sentez détendu et à l’aise.

QUESTION BONUS

21) Qui voulez-vous les gars pour gagner The Search?

Kaci: Je veux que Nostalia remporte The Search.

Lee: Ils sont vocalement incroyables mais ils sont tous incroyables dans leur propre élément.

Talis: Je pense que c’est le problème avec la concurrence. Chaque acte était complètement différent.

Zeekay: D’une certaine manière, tout le monde gagne parce que vous devez mettre en valeur votre talent.

Kaci: Je pense que chaque groupe qui a été formé méritait de gagner le spectacle.

Adam: Tout le monde est talentueux.

Zeekay: Je suis un grand fan de YChange.

Lee: J’aime regarder Melladaze et depuis septembre car leur présence sur scène est là. Vocalement. J’adorerais écouter un album de Nostalia.

Talis: Fondamentalement, nous ne pouvons pas choisir.

