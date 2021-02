Godzilla contre. Kong a une scène de combat de monstres brutale de 18 minutes

Il se trouve que Godzilla contre Kong peut être encore plus épique que prévu. Suffisamment épique pour contenir au moins une bataille entre les deux monstres légendaires qui dure près de 20 minutes. Ceci, selon le compositeur Junkie XL, qui a récemment évoqué la scène en question, qui se déroule, au moins en partie, sur un porte-avions.

Junkie XL a composé la musique pour Godzilla contre Kong, qui arrive le mois prochain. Le musicien est récemment apparu sur le Film Junkee Vodka Stream et discuté un peu du film. Sans en révéler trop, il a expliqué qu’un clip récemment révélé, qui présentait un aperçu de la bataille entre King Kong et Godzilla, n’était que la pointe de l’iceberg. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Je ne vais pas dire comment ça se termine mais il y a du spectaculaire … et puis donc, cette scène qui est sortie aujourd’hui, était-ce sur IGN? Quarante secondes de métrage? Cette scène dure 18 minutes et c’est ridicule. «

Un peu d’action était contenue dans ces 40 secondes de vidéo en question. Donc, penser que tout cela dure environ 17 minutes de plus est révélateur. Sans oublier qu’il y a environ deux heures de film en dehors de cette scène épique. Reste à savoir s’il peut ou non capturer l’amour des critiques et des fans à son arrivée, mais il est clair que le réalisateur Adam Wingard a beaucoup fait pour que ce film tienne la promesse de son titre. Cela est certain.

Godzilla contre Kong voit ces adversaires mythiques se rencontrer dans ce qui est présenté comme une «bataille pour les âges». Kong et ses protecteurs se sont lancés dans un voyage difficile pour trouver sa vraie maison. Jia, une jeune orpheline, a réussi à nouer un lien unique et puissant avec le monstre. Ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin de Godzilla, et le roi des monstres est enragé, se taillant un chemin de destruction partout dans le monde. Instigés par des forces mystérieuses, les deux Titans s’affronteront. Et l’un tombera.

Cette entrée dans le MonsterVerse a également fait place à un grand ensemble humain. Il comprend Alexander Skarsgard (De gros petits mensonges, La petite fille batteuse), Millie Bobby Brown (Choses étranges), Salle Rebecca (Christine, Professeur Marston et les Wonder Women), Brian Tyree Henry (Joker, Spider-Man: dans le Spider-Verse), Shun Oguri (Vieillir avec vous), Eiza Gonzalez (Hobbs et Shaw, Chauffeur bébé), Julian Dennison (Deadpool 2), Kyle Chandler (le loup de Wall Street, Les lumières du vendredi soir) et Demian Bichir (La nonne, Les huit haineux). Brown et Chandler sont déjà apparus dans Godzilla: le roi des monstres en 2019.

Eric Pearson (Thor: Ragnarok) et Max Borenstein (Kong: Skull Island) ont écrit le scénario. Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull et Brian Rogers sont à bord en tant que producteurs. Jay Ashenfelter, Herbert W. Gains, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno et Kenji Okuhira sont les producteurs exécutifs. Godzilla contre Kong arrive à la fois en salles et sur HBO Max le 31 mars. Vous pouvez visionner le clip de la chaîne YouTube IGN.

Sujets: Godzilla Vs King Kong