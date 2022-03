VIDÉO : Zendaya s’est moquée de Tom Holland et est devenue virale

célébrités

Les acteurs forment l’un des couples les plus importants d’Hollywood et n’ont pas peur de se montrer ensemble ou de charger en public. Regardez la vidéo de Zendaya se moquant de Tom Holland !

© GettyTom Holland et Zendaya

La relation entre Zendaya et Tom Holland Il va de force en force et personne n’en doute. C’est que, même s’ils n’ont pas assisté ensemble aux Oscars 2022, où il brillait par son absence et où elle était l’une des plus marquantes du tapis rouge, tous deux continuent de se montrer plus ensemble que jamais. Les acteurs, qui se sont rencontrés en 2017, ont commencé leur séduction l’année dernière après avoir longtemps transmis une alchimie inégalée dont ils profitent désormais pour donner une chance à l’amour.

A tel point que, lorsque leur relation a été confirmée, les fans sont devenus fous. C’est parce que pendant des années Tom Holland et Zendaya Ils ont été la cible de rumeurs d’amour qu’ils ont eux-mêmes été chargés de démentir plus d’une fois. Cependant, il semble maintenant qu’ils n’aient plus peur de se cacher et de crier leur amour sur les toits. D’ailleurs, les réseaux sociaux en sont la grande preuve.

À plus d’une occasion, Hollande a choisi de dédier de tendres messages à sa petite amie, alors qu’elle a renvoyé le geste avec des commentaires tout aussi doux. De plus, il y a aussi le fait qu’à chaque fois qu’ils apparaissent en public, ils montrent à quel point ils sont adorables et, par conséquent, leur dernière interview n’allait pas être l’exception. De plus, l’image qu’ils montrent pendant le reportage est si belle qu’elle est devenue virale.

Quoique, il faut noter que la tendresse qu’elle a suscitée chez les fans n’était pas à cause des paroles de chacun, mais parce que le chanteur se moque aussi de l’acteur britannique alors qu’il la regarde avec un amour sans pareil. L’interview, qui a eu lieu avant Divertissement ce soir Il les a réunis avec Jacob Batalon pour qu’ils réagissent tous les trois à leurs castings respectifs pour Spider-Man.

La vidéo, sans aucun doute, est de l’or. Eh bien, le premier à apparaître à l’écran est justement Holland, que l’on voit faire quelques culbutes et le geste qu’il utilise dans les films pour enlever la toile d’araignée. Des images qui ont non seulement fait rire Batalon, mais aussi Zendaya qui n’a pas hésité à se moquer de lui en imitant ses attitudes de manière très tendre.

