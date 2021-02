WandaVision: Qu’est-ce que Chaos Magic?

L’avant-dernier épisode de commencé il y a quelques jours Marvel’s WandaVision à Disney +. Nous n’avons pas seulement découvert pourquoi Wanda aime tellement les sitcomsmais aussi en a reçu de nouveaux Des indices sur Pietro. Cependant, c’était particulièrement intéressant un termequi est tombé à la fin de l’épisode de la série MCU: Magie du chaos.

De quoi s’agit-il exactement et pourquoi est si important, nous voulons examiner cela avec vous ci-dessous. Mais attention, on ne parle pas de quelques SPOILERS massifs contourner!

WandaVision: La magie du chaos expliquée – c’est pourquoi c’est si important

Un est arrivé la semaine dernière théorie des fans populaire se révèle en fait vrai, parce que la voisine de Wanda, Agnès, est vraiment celle Sorcière Agatha Harkness. Comme nous l’avons appris dans le nouvel épisode « WandaVision », il est également venu pas accidentellement à Westview, mais était plus ou moins attiré par Wanda. Plus précisément de leurs pouvoirs, qui, comme le révèle Agatha à la fin du 8ème épisode, sont Magie du chaos actes.

C’est un forme de magie extrêmement puissante, si puissant que son existence dans la bande dessinée depuis longtemps comme impossible c’était vrai. Celui qui a maîtrisé cette magie du chaos peut avec changer la réalité elle-même et donc l’univers entier entièrement remodeler. Wanda l’a fait, par exemple, dans le hit de la bande dessinée « X-Men » « Maison de M ». Le plus grand danger de remodeler la réalité, cependant, est que cela pourrait même anéantir tout le multivers.

Wanda a changé la réalité dans les bandes dessinées avec sa magie du chaos (© merveille Des bandes dessinées)

La magie du chaos a son origine dans Chthon, un être ancien qui est sur pouvoir divin décrété. Il y a bien longtemps, les mages de la terre, unis, ont réussi à enfermer Chthon. Ils l’ont fait, cependant, exactement à l’endroit où né plus tard Wanda devrait être. Le Dieu dégénéré entre-temps touché l’enfant et transféré comme ça une partie de sa puissance, une partie de sa magie du chaos. Ce faisant, il a changé et renforcé ses pouvoirs innés.

C’était plus tard dans les bandes dessinées Agatha Harkness qui a enseigné à Wandapour contrôler ces formidables pouvoirs, même si notre héroïne ne savait pas encore ce que c’était exactement à l’époque. Reste à savoir si nous pouvons nous attendre à un tel développement dans «WandaVision» ne pas estimer encore. Agatha a aidé Wanda à faire face à son traumatisme, mais le véritable objectif de la sorcière est toujours pas clair. Pourrait-elle même vouloir que Wanda change la réalité du MCU, uniquement à une échelle beaucoup plus grande qui pourrait affecter d’autres univers?

Wanda utilise ses pouvoirs dans « Avengers: Endgame » (© Marvel Studios)

Le fait que Wanda soit maintenant aussi dans le Univers cinématographique Marvel peut utiliser officiellement la magie du chaos fournit un explication plausible pour la façon dont ils font tout dans Westviews selon leurs idées pourrait remodeler. Il décrit fondamentalement le pouvoir de changer la réalité elle-même d’une manière incontrôlable et également instable. Grâce à l’aide d’Agatha, le voyage à travers ses souvenirs, semble-t-il quelque chose à Wanda Au fait, déjà avoir changé, car à la fin du 8ème épisode « WandaVision » sa magie est différente que dans les épisodes précédents de la série.

En plus de la magie du chaos, il y a aussi une force opposée, la « magie de l’ordre », c’est-à-dire « Commander la magie ». L’un des utilisateurs les plus puissants de ce formulaire est Docteur Strange, dont le deuxième film est connu pour être associé à la série MCU. Si nous avons déjà cette transition dans le Finales des séries de « Marvel’s WandaVision » sur 5 mars 2021 sera vu à 9 heures sur Disney +, cependant, reste à voir.