Starz a présenté la première bande-annonce d’Outlander 6 avec Caitriona Balfe, Sam Heughan et une surprise

C’est un fait! La sixième saison de Étranger est plus proche que jamais. Malgré le fait que Starz a déjà confirmé, il y a longtemps, qu’il sortira l’année prochaine, certains détails de ce qui va arriver sont déjà connus. Après les cinq premières éditions réussies, maintenant Sam Heughan et Caitriona Balfe sont à nouveau dans la peau de Jamie et Claire Fraser pour relever de nouveaux défis qui changeront leur histoire.

À cette occasion, Étranger comportera un changement de paradigme total. Désormais, les Fraser, installés aux Etats-Unis depuis plusieurs années, vont devoir faire face à l’une des pires guerres du pays. De même, l’arrivée de trois nouveaux personnages va bouleverser la vie des protagonistes. Les Christies, une famille composée de Malva, Thomas et Allan, arrivent à Fraser’s Ridge pour devenir les membres les plus controversés.

Et maintenant, après tant d’attente et de spéculation des fans, Starz a sorti le premier trailer de la sixième saison de Étranger. En pleine participation du casting au Comic On de New York, depuis les réseaux officiels de la bande l’avance a été diffusée. Au bout d’une minute, de nombreux personnages légendaires de la fiction réapparaissent et il y a le premier regard sur Jessica Reynolds dans la peau de Malva.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, l’audiovisuel également publié sur YouTube, est venu avec une surprise pas si nouvelle : la guerre sera l’intrigue principale des nouveaux chapitres. De même, Caitriona Balfe et Sam Heughan jouent le rôle principal dans cet aperçu, où ils sont vus plus ensemble que jamais après la fin fatidique et traumatisante de Claire lors de la cinquième saison.

En revanche, des personnages secondaires tels que Brianna, Roger, Fergus, Marsali et Ian seront très présents accompagnant leur propriétaire terrien et chef de famille. Bien sûr, pour l’instant, Il n’a pas été annoncé quand sera le jour où la nouvelle de Étranger, mais ils ont de nouveau précisé que ce serait l’année prochaine.

