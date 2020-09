God of War 5: date de sortie prévue, distribution, intrigue et toutes les informations ici !!

Dieu est un sport d’action-aventure créé par Santa Monica Studio. Il avait été publié par Sony Interactive Entertainment (SIE), et le directeur de ce match est Cory Barlog. God of War a établi quatre composants de jeux, et ils ont été déclarés que Dieu de l’action concernerait Play Station 5.

De plus, il comporte des énigmes, des éléments de plate-forme et des événements rapides qui impliquent un jeu spécifique de contrôler ces fonctions par les mains libres du joueur pour vaincre des ennemis plus puissants. Quatre coups et attributs sont proposés aux joueurs comme options de combat alternatives.

Date de sortie de God of War 5

God of War 4 a pris six saisons pour être complet, mais les fans n’ont pas à attendre aussi longtemps pour la prochaine saison de God of Warfare. Selon de nombreuses sources, il a été signalé des retards dans la production du jeu en raison de la pandémie. Nous pourrions nous attendre à ce qu’il sortira fin 2021.

God of War 5 Distribution

Nous pouvons supposer que le casting nécessite les personnages principaux tels que Kratos, l’Oracle d’Athènes, Kratos et son épouse Lysandra. Calliope est votre enfant, le capitaine du bateau, le fossoyeur, les soldats athéniens, le double Zora et Lora, et plusieurs animaux sont là dans ce jeu spécifique.

Complot de God of War 5

God of War 5 devrait continuer à utiliser la mythologie nordique. Il est probable que cela continue avec de plus gros combats. L’artiste environnemental Nate Stephens a déclaré: «Si Kratos avait rencontré Odin ou Thor, il faudrait que ce soit plus grand et meilleur que ce qu’ils ont fait pour cette nouvelle configuration. De plus, l’histoire elle-même serait beaucoup plus longue.

