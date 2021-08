La production de ‘Mission : Impossible 7’ lance un train depuis un pont

Pendant une année entière, la production du septième volet de « Mission : Impossible » continue de se dérouler malgré les obstacles que la pandémie a mis sur leur chemin pendant tout ce temps. Après que l’actrice Rebecca Ferguson a annoncé qu’elle avait terminé son travail sur le film, tout semblait indiquer que le tournage était très proche de la fin.

Cependant, il semble que le réalisateur Christopher McQuarrie ait encore quelques finitions passionnantes pour le nouvel opus des aventures dangereuses d’Ethan Hunt. Après avoir révélé quelques images de Tom Cruise réalisant des cascades dangereuses sur un train en mouvement l’année dernière, il semble que ce ne serait pas la seule chose que nous verrons de ce véhicule dans le film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Eternals : Salma Hayek est fascinée par la diversité au cinéma

De nouvelles images du plateau de tournage de « Mission : Impossible 7 » présentent la chute colorée du train en mouvement du haut d’un pont dans le comté anglais du Derbyshire, une cascade coûteuse qui pourrait anticiper l’ampleur épique que ce nouveau film présentera dans le grand écran.

« Mission : Impossible 7 » présente le retour de Tom Cruise (qui est également producteur du film) aux côtés de Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, ainsi que l’arrivée de Hayley Atwell et Pom Klementieff, tous deux connus pour leurs rôles dans le MCU de Peggy Carter et Mantis, respectivement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Josh Brolin qualifie « Dune » de « chef-d’œuvre cinématographique »

Plus tôt cette année, il a été confirmé que le casting comprendrait également Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones) et Mark Gatiss (Sherlock). L’acteur Henry Czerny, accusé d’avoir joué Kittridge dans le premier volet de « Mission Impossible », reviendra dans la franchise pour la première fois depuis sa participation en 1996.

Le plan de production initial était de filmer les épisodes 7 et 8 de « Mission : Impossible » dos à dos. Cependant, il a été confirmé que le huitième film ne commencera pas la production tant que Tom Cruise n’aura pas rempli ses obligations de promotion de « Top Gun: Maverick », qui débutera en décembre. « Mission : Impossible 7 » a une date de sortie prévue pour le 27 mai 2022.