Le champion du monde de scrabble français qui ne parlait pas français: ce que certains appellent la mémoire photographique

“Nigel Richards est le plus grand joueur de Scrabble de tous les temps, haut la main.” C’est ce que le journaliste a défendu Stefan Fatsis, l’un des grands connaisseurs de la pègre compétitive du Scrabble, sur NPR il y a quelques années. Et, à en juger par les antécédents de Richards, il a raison. Il a remporté le championnat du monde en anglais en 2007, 2011, 2013, 2018 et 2019. Il est, en fait, la seule personne à avoir remporté le concours plus d’une fois. De plus, il a remporté cinq fois la ligue nord-américaine; huit, les Britanniques; onze, l’Open de Singapour et treize, la King’s Cup à Bangkok.

Cependant, en 2015, il s’est ennuyé. Elle a acheté le dictionnaire français du Scrabble et a mémorisé ses 386 000 mots en neuf semaines. Cette même année il a également été proclamé champion du monde du jeu de société en langue française vaincre les vrais maîtres du jeu de la France, du Canada, de la Belgique et de l’Afrique francophone.

Nigel Richards en 2018

Nigel Richards, néo-zélandais né en 67, est un esprit fascinant. Cependant, ne prodiguez pas trop sur les médias. La meilleure description de sa méthode de travail vient peut-être précisément de Fatsis lui-même: “En gros, il regarde des listes de mots et des pages de dictionnaire. [La clave es que] il peut évoquer l’image de ce qu’il a vu. Il dit lui-même qu’entendre un mot ne suffit pas pour le coller à son cerveau. Mais si vous ne le voyez qu’une seule fois, il suffit de se souvenir de l’image. Je ne sais pas si c’est mémoire photographique; Je pense que c’est quelque chose que sa chimie cérébrale lui permet de faire. “

Il est clair que le Scrabble n’est pas seulement un jeu de mémoire de mots. C’est un jeu de stratégie: au niveau professionnel, il ne s’agit pas seulement de marquer plus que le rival, il est également essentiel d’empêcher l’adversaire de marquer plus de points que vous en jouant avec les espaces et les mots choisis. Cependant, ce que Fatsis raconte une question sur la table … est-ce que cela existe vraiment sur la mémoire photographique?

Le monde rare de la mémoire photographique

Le terme technique, si nous commençons à entrer dans le monde de la mémoire photographique, ce serait «eidétique». Ce ne sont pas des synonymes parfaits, mais ils sont généralement utilisés de cette façon. Par essence, la mémoire eidétique désigne la capacité de rappeler des images de manière extrêmement précise sans recourir à des techniques mnémotechniques de toute nature. C’est-à-dire qu’il parle de la capacité de reproduire mentalement des images que nous avons vues. Ces images peuvent être si vives et réelles qu’il existe des études traitant de différences dans des choses comme la synesthésie.

La chose la plus curieuse à propos de ce type de mémoire n’est pas qu’elle existe, mais que un grand nombre de personnes l’ont eu à un moment de leur vie. En principe, depuis les années 70, lorsque le sujet a été étudié de manière plus approfondie, les données indiquent qu’entre 2 et 10% des préadolescents ont ce type de mémoire. Il n’y a pas de différences majeures entre les sexes à cet égard et, en fait, les estimations de nombreux chercheurs indiquent que cette prévalence peut être beaucoup plus élevée (et que nous ne l’avons pas localisée correctement car nous avons tendance à mesurer la mémoire des enfants avec des “ schémas ” typiques de la mémoire des adultes).

Parce que oui, en effet, la plupart des recherches ont quelque chose de clair: les cas d’adultes ayant une mémoire photographique sont extrêmement rares. Il y avait environ 20 adultes aux États-Unis en 2011 avec une mémoire absolue. Comment est-ce possible si, en effet, les enfants ont tendance à utiliser des formes eidétiques de mémoire? Eh bien, parce que tout reproduire dans les moindres détails est, en termes de capacité et de ressources, un très mauvais investissement. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous commençons à utiliser ce que vous appelleriez en informatique des «algorithmes de compression avec perte», nous essayons de stocker une certaine quantité d’informations en utilisant le moins possible. La langue semble jouer un rôle important à cet égard.

En économisant les distances, c’est exactement la même chose qu’avec un JPEG ou un MP3 (même si, dans notre cas, les pertes sont bien plus importantes). Et c’est que, après tout, questions dans lesquelles la mémoire eidétique est pertinente (et plus encore dans un environnement comme celui actuel) ils sont très peu nombreux. Et l’avoir, comme l’a rappelé Barry Gordon, neurologue à la Johns Hopkins University School of Medicine, «avoir une mémoire incroyable dans un domaine, comme la vision, n’est pas une garantie d’une grande mémoire à tous les niveaux. [Conozco a] une gagnante des Jeux Olympiques de mémoire qui a besoin de remplir son frigo de notes autocollantes pour se rappeler quoi faire pendant la journée. “

À bien des égards, la mémoire reste un énorme mystère influencé par la génétique, le développement neurocognitif et les expériences d’apprentissage. La “mémoire photographique” l’est aussi. Pour cela, La voir se montrer à son plein potentiel dans des endroits aussi étranges qu’un concours de Scrabble est vraiment merveilleux.

Image | John Benitez