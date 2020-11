Qui est Demar Jackson de «The Bachelorette»? Le concurrent de Tayshia Adams fera tourner votre cœur

Quand Chris Harrison de Bachelor Nation a présenté La bachelorette Casting de la saison 16, l’animateur a promis que Demar Jackson deviendrait rapidement un favori des fans. Mais le concurrent n’a pas eu beaucoup de temps à l’écran, même après le changement de Clare Crawley et Tayshia Adams. Alors, de qui est Demar La bachelorette? Voici ce que vous devez savoir sur l’instructeur de spin de 26 ans.

Qui est Demar Jackson de la saison 16 de «The Bachelorette» avec Tayshia Adams et Clare Crawley?

Demar de «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Selon Demar’s Bachelorette profil sur ABC.com, le joueur de 26 ans travaille comme instructeur de vélo de spinning à Scottsdale, en Arizona. Demar espère également devenir un jour DJ sur le Strip de Las Vegas. Maintenant, la nouvelle star de télé-réalité réalisera-t-elle ses rêves avec son match parfait à ses côtés? Les fans de Bachelor Nation devront simplement attendre et voir. Mais dans une scène supprimée de La bachelorette première, Demar a laissé entendre qu’il était prêt pour la prochaine étape de sa vie.

“Spinning, c’est beaucoup comme l’amour”, a déclaré Demar à l’époque. «Vous êtes en selle avec votre personne préférée. Tenez-les bien, mettez tout dedans. Votre fréquence cardiaque va monter en flèche. Il y aura des pics et des vallées. Et j’espère qu’à la fin, vous avez apprécié la balade ensemble.

Il a ajouté plus tard: «Oui, je pense que je suis prêt pour l’amour, en fin de compte, parce que tout revient à la raison pour laquelle nous sommes ici, pour commencer. C’est pour trouver l’amour. Nous avons été faits pour aimer, être aimés et montrer de l’amour. La seule chose qui me manque, c’est quelqu’un pour faire ce tour avec moi. Donc, si je suis capable de trouver ça maintenant, ce serait génial, et j’adorerais l’avoir. “

Cela dit, il ne semble pas que Demar soit prêt à sortir avec l’un de ses clients – et pour une bonne raison. «Je n’irais pour personne de ma classe», a-t-il déclaré dans le clip d’introduction. «Cela pourrait être une mauvaise chose plus tard si cela ne fonctionne pas.»

Demar se moque de son parcours “ Bachelorette ” sur Instagram

Comme mentionné, Harrison a promis La bachelorette fans que Demar était l’un à regarder. L’animateur a décrit le candidat comme un «grand homme de battage» et quelqu’un que vous voulez dans votre coin.

“C’est juste un gars génial, qui a l’énergie … pour nous tous dans cette émission”, a déclaré Harrison en septembre 2020. “Il sera un favori des fans de Bachelor Nation. Il était un favori des fans de l’équipe, des producteurs, de tous les gars de la maison. C’est un bon mec hype. Mais il a cette superbe voix. Il doit faire du surmenage de la voix. Juste un super baryton. Mais Bachelor Nation, vous allez adorer Demar.

Maintenant, nous sommes bien dans La bachelorette Saison 16. Les téléspectateurs n’ont pas vu grand-chose du concurrent, à part quelques commentaires ici et là. Mais les fans de Bachelor Nation peuvent trouver Demar sur Instagram (@djfromsocal), où sa personnalité brille vraiment.

Demar Jackson et Tayshia Adams sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Le fil Instagram de Demar est rempli de photos amusantes qui vous donneront sérieusement envie de rejoindre sa classe de spin. Mais au cours des dernières semaines, la star de télé-réalité a fait la promotion de son Bachelorette voyage, de son entrée en parachute à l’arrivée d’Adams. Demar s’est même moqué de son manque de temps à l’écran – et du reste de la distribution – dans une vidéo hilarante de TikTok.

Quoi qu’il arrive à Demar La bachelorette Saison 16, il semble certainement qu’il profite au maximum de son temps. Alors restez à l’écoute. La série de télé-réalité ABC est diffusée le mardi soir sur ABC.

