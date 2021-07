Gnarly New Shark Attack Footage a étouffé Jackass 4 Star Poopies

Lorsque Sean McInerney, alias Poopies, a rejoint le Âne crew, sa première cascade pour une émission télévisée majeure participait à la Shark Week de Discovery Channel. Dans le cadre d’une cascade de Fonzie «sautant le requin» pour la série estivale de Discovery, le nouveau membre n’a pas atterri correctement et s’est rapidement retrouvé dans des eaux infestées de requins. Les requins ont encerclé et un a attaqué. Sean McInerney explique avec émotion son calvaire et son sentiment très réel qu’il allait mourir. (Un avertissement pour le contenu graphique, évidemment).

« C’est un rappel que oui, comme, nous poussons assez fort. Et cela pourrait arriver, bien sûr », Jackass pour toujours a déclaré la star Chris Pontius, qui regardait depuis le bateau. « C’est soit, comme, tout va bien ou ça arrive. Et j’espère que c’est toujours tout va bien, tout va bien. Mais alors… vous savez, cette fois ce n’est pas bien. »

Dans une interview enregistrée après sa blessure, Poopies, soignant sa main guérisseuse, a déclaré: « Je savais qu’il y avait une chance que je me fasse mordre par un requin, mais je ne pensais pas que cela arriverait. » Lorsqu’un producteur hors écran lui a demandé s’il était en colère contre le requin, il a répondu : « Non, je ne blâme pas du tout les requins. Je veux dire, j’étais dans leur salon et c’était l’heure du dîner. »

« Il y a environ 10 requins autour de moi », se souvient Poopies à propos de sa cascade Shark Week, commençant à s’étouffer, « J’ai essayé de nager, et je n’ai pas pu. » Succombant enfin aux larmes, il dit: « Je ne pouvais pas nager, mec, et je savais que j’avais été mordu. Et quand j’ai été mordu, j’ai pensé que j’allais être attaqué par, genre, six autres requins, et heureusement je l’ai fait ‘t. Je viens de me faire mordre la main. La chose la plus effrayante de ma vie. «

Poopies dit également qu’il « ne pouvait pas vraiment dire grand-chose, j’étais sous le choc », et décrit qu’il savait qu’il avait des ennuis lorsqu’il a été sorti de l’eau et a essayé de lever la main, mais elle est simplement tombée, pensant qu’elle était fini pour lui. « Mais heureusement, je ne suis pas (mort) », dit-il, ajoutant qu’il avait une équipe de sécurité incroyable, qui est passée à l’action. « Il a à peu près sacrifié sa propre vie pour ma vie. »

« Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu de moment plus effrayant pendant le tournage », déclare Steve-O dans la vidéo. « Et aussi lourd soit-il, comme à peu près tout de suite, j’ai juste pensé: ‘Cette séquence doit sortir. Poopies a besoin de gloire.' »

« Shark bit boy », dit Poopies. « J’ai survécu à une putain d’attaque de requin, mec. » Membre Âne star, Chris Pontius a déclaré: « Ils ont pu réparer tous les dégâts. Si vous êtes dans le business des casse-cou, vous acceptez que certaines choses vont mal tourner de temps en temps. » Steve-O est allé sur Instagram pour nous montrer les dommages causés par le lit d’hôpital. Pour plus de cascades sanglantes, effrayantes et défiant la mort, consultez connard 4 en salles le 22 octobre 2021.

Sujets : Semaine du requin, Jackass 4