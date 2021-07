Le casting de la saison 2 de Queen’s Gambit, la bande-annonce et ce que nous devons savoir

– Publicité –



The Queen’s Gambit a été très apprécié lors de ses débuts l’année dernière sur Netflix. Il n’est pas surprenant que la série limitée ait remporté de nombreux prix. Anya Taylor-Joy a ajouté le prix de la meilleure actrice au choix des critiques en plus de sa victoire au Golden Globe.

Les fans trouveront excitant que Taylor-Joy, lors de la réception du prix, ait laissé entendre qu’il pourrait y avoir une deuxième saison – même si cela avait été apparemment impossible.

Les abonnés de Netflix étaient obsédés par l’émission l’année dernière, les ventes d’échiquiers connaissant des augmentations mondiales massives. Les fans sont donc désespérés de savoir si d’autres épisodes seront diffusés.

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la possibilité d’une deuxième saison de The Queen’s Gambit.

Le casting de la saison 2 de Queen’s Gambit

Anya-Taylor Joy aurait été un grand personnage principal dans cette série, nous sommes donc certains que toute deuxième saison la mettra en vedette.

Nous voulons également voir plus de joueurs de soutien comme Thomas Brodie-Sangster et Harry Melling. Mais il est peu probable que les stars de la première saison, Bill Camps et Marielle Heller, soient présentées en raison de leur décès au cours de la série limitée.

Tout n’est que spéculation pour le moment. Une nouvelle série n’a pas encore été annoncée. Nous vous tiendrons au courant si nous apprenons quelque chose.

Bande-annonce de la saison 2 de Queen’s Gambit

Il n’y a pas encore de bande-annonce disponible pour la saison 2.

Cependant, nous vous tiendrons au courant si quelque chose change. On croise les doigts pour qu’il se passe quelque chose.

