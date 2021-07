A quelle heure Cruella sera-t-elle disponible gratuitement sur Disney+ ?

Cruelle C’était l’une des grandes premières de Walt Disney Pictures cette année sur le service de streaming. Disney+, où nous avons découvert les origines de l’un des méchants les plus emblématiques. En ayant Emma Pierre en tant que protagoniste, elle a attiré un grand nombre de téléspectateurs, qui l’ont vue payer un coût supplémentaire. Il était disponible avec Premier Access jusqu’au 11 juin et ce vendredi, il sera entièrement gratuit. Depuis quelle heure ?

Résumé officiel du film réalisé par Craig Gillespie : « Cruella, avec Emma Stone, suit les traces de l’un des méchants les plus infâmes et les plus élégants du cinéma. Le film se déroule à Londres dans les années 1970, pendant la révolution punk, et raconte l’histoire d’Estrella : une jeune intelligente et rebelle femme qu’il laisse le côté obscur entrer dans sa vie jusqu’à ce qu’il devienne une légende de scandales et de vengeance « .

Tout comme c’est arrivé avec Mulan et maintenant c’est le cas de Veuve noire, le dernier film de l’univers cinématographique Marvel, a eu sa première sur la plate-forme et dans les salles. Au box-office mondial il a obtenu 217 millions de dollars et un représentant de la société a assuré à l’époque : « Nous sommes très heureux. Il a été incroyablement bien reçu par le public du monde entier et classé parmi les plus populaires de nos remakes en direct. ».

En plus d’avoir Emma Pierre dans le rôle principal, il a un casting composé de Emma Thompson (Baronne von Hellman), Joël frire (Jasper Badun), Paul Walter Hauser (Horace Badun), Emily hêtre (Catherine Miller), Kirby Howell-Baptiste (Anita « Gossip » chérie), Marquez fort (John), John McCrea (Artie), Kayvan Novak (Roger), Jamie Demetriou (Gérald) et Andrew Leung (Jeffrey).







+ Quand Cruella sera-t-elle disponible gratuitement sur Disney+ ?

Cruella sera totalement gratuit à regarder autant de fois que vous le souhaitez sur Disney+ à partir du vendredi 16 juillet. Vous devrez vous tenir au courant de ce projet, car une suite est confirmée, également avec Emma Pierre dans le rôle-titre, la direction de Craif Gillespie et Tony McNamara comme scénariste.

+ A partir de quelle heure Cruella sera-t-elle gratuite chez Disney+ ?

Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili et Brésil A 5h00 du matin

Mexique à 2h00

Pérou, Equateur et Colombie à 3h00

Venezuela et Bolivie à 4h00

États Unis 00h00 (PT) – 03h00 (HE)

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter de Cruella gratuitement et d’autres contenus exclusifs que Disney a lancés et continuera à être lancés uniquement sur la plateforme. Tu peux le faire entrer ici. Qu’est-ce que tu attends?