Le nouveau Captain America révèle une réaction inattendue des enfants d’Anthony Mackie

Le MCU a fait de gros changements avec sa première incursion dans les programmes de streaming. WandaVision a fait de l’héroïque Wanda Maximoff un méchant qui a gardé en otage une ville entière de citoyens pendant des mois. Et maintenant Le faucon et le soldat de l’hiver a confirmé que Sam Wilson alias Falcon est désormais officiellement le nouveau Captain America. Anthony Mackie, qui joue Falcon, a révélé à Divertissement ce soir que ses plus jeunes enfants avaient du mal à croire que l’homme assis sur le canapé avec eux était en fait Captain America.

« Mes petits, ils l’ont regardé, et nous sommes tous assis dans le salon. Comme si je fais mon pop-corn gastronomique, et nous mangeons le pop-corn. Ils regardent l’écran, et ils regardent moi, une fois que le pop-corn est parti. Ils se disent: « Papa, ce mec te ressemble! » J’ai dit que je sais. Le gamin de cinq ans dit: « Il ressemble à toi aussi! » Donc, les deux plus âgés sont comme, je ne peux pas croire que ces mecs ne comprennent pas. Mais, ils ne peuvent pas comprendre que je suis à la télévision et sur le canapé en même temps. Tu sais papa, tu pourrais être Captain America. J’étais comme merci, mec je l’apprécie. «

Pendant que Avengers: Fin de partie s’est terminé avec Steve Rogers passant son bouclier à Sam, ce dernier a eu du mal à accepter l’héritage de Capitaine Amérique et a remis le bouclier au gouvernement en Le faucon et le soldat de l’hiver. Ce n’est que lorsque Sam a vu que le gouvernement avait annoncé un nouveau Captain America, qui n’était pas à la hauteur de l’ensemble idéal de Steve Rogers, qu’il a finalement pris le flambeau de Cap lui-même.

Dans le passé, Anthony Mackie a parlé de son appréhension à propos de la tête d’affiche de sa propre série et de la controverse qui pourrait s’ensuivre au sujet de Sam prenant le relais de Captain America à Steve Rogers. Mais selon l’acteur, l’amour et l’appréciation qu’il a reçus de sa famille et de ses fans en ligne ont permis d’ignorer facilement les quelques critiques vocaux qui ont un problème avec le fait que l’héritage de Captain America est maintenant entre les mains de Sam Wilson.

«C’est drôle parce que j’ai regardé tous les épisodes avec mes fils et leurs réactions étaient si drôles. Et je suis devenu spectateur, je suis devenu un membre du public et j’ai pu lâcher prise et le regarder avec eux. était très amusant. Je n’avais jamais eu l’expérience de simplement m’asseoir et de l’apprécier en tant que parent, au lieu d’être acteur dans la série. Juste parce qu’il y a une personne ennuyeuse sur Internet, cela n’annule pas les millions de bonnes personnes sur Internet. Je vois les choses de cette façon. «

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. La série est maintenant diffusée sur Disney +.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Captain America