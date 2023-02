Gloria Trevi, Alejandro et Alex Fernández y Nodal, c’est le panneau d’affichage de la Palenque de la Foire de San Marcos, Aguascalientes 2023

in

Festival

Le Palenque de San Marcos, à Aguascalientes, a annoncé le panneau d’affichage officiel du festival en 2023.

© Instagram Alejandro Fernández et Gloria TreviPlus de 20 artistes participent à la Palenque de la Foire de San Marcos Aguascalientes 2023

des personnalités comme Gloria Trévi, Pepe Aguilar, Alexandre et Alex Fernandezen plus de chrétien nodal et Julión Álvarez, parmi d’autres célébrités mexicaines, tête d’affiche de la Palenque de San Marcos, à Aguascalientes, ce 2023.

A travers les réseaux sociaux, ainsi qu’une conférence de presse, le gouvernement local a fait connaître aux plus de 20 artistes qui seront présentés du 14 avril au 7 mai et ici nous vous disons tout ce qui est connu.

+ Qui sont les artistes qui seront à Palenque de San Marcos 2023 ? Dates et tarifs

chrétien nodal, 14 et 15 avril. Billets en pesos à 900 €, 2 000 €, 3 000 € et 4 000 € carine leon, le 16 avril. Billets à 700 €, 1 400 €, 2 400 € et 3 400 pesos. tu sauterais, le 17 avril. Billets à 300 €, 700 €, 1 100 € et 1 400 pesos. Groupe Frontière, le 18 avril. Billets à 300 €, 700 €, 1 100 € et 1 400 pesos. Carlos Rivera, le 19 avril. Billets à 700 €, 1 400 €, 2 400 € et 3 400 pesos. Les toucans de Tijuana, Le 20 avril. Billets en pesos de 500 €, 1 000 €, 1 500 € et 2 000 €. Alejandro Fernandez et Alex Fernandez, les 21 et 22 avril. Billets en pesos de 1 000 €, 2 200 €, 3 200 € et 4 500 €. Ventre et Beto (tardif), 23 avril. Billets à 400 €, 800 €, 1 200 € et 1 800 pesos. Pancho Barraza, 23 avril. Billets à 600 €, 1 200 €, 1 800 € et 2 500 pesos. Rugueux, 24 avril. Billets à 300 €, 600 €, 900 € et 1 200 pesos. Pepe Aguilar, Le 25 avril. Billets, en 800 €, 1 600 €, 2 600 € et 3 600 pesos. Edith Marquez, 26 avril. Billets à 400 €, 800 €, 1 200 € et 1 600 pesos. Luis R. Conríquez, le 27 avril. Billets en pesos de 500 €, 1 200 €, 2 000 € et 2 800 €. mature, le 28 avril. Billets en pesos de 500 €, 1 000 €, 1 500 € et 2 000 €. Chuy Lizarraga, le 29 avril. Billets à 300 €, 800 €, 1 200 € et 1 800 pesos. Julion Alvarez, les 30 avril et 1er mai. Billets, en 800 €, 1 600 €, 2 600 € et 3 800 pesos. OV7, 2 mai. Billets à 600 €, 1 200 €, 2 200 € et 3 200 pesos. Duel, le 3 mai. Billets à 300 €, 800 €, 1 200 € et 1 800 pesos. bande MS, le 4 mai. Billets à 700 €, 1 400 €, 2 400 € et 3 500 pesos. Lucero et Mijares, le 5 mai. Billets à 800 €, 1 600 €, 2 600 € et 3 600 pesos. Gloria Trévi, le 6 mai. Billets à 700 €, 1 400 €, 2 400 € et 3 500 pesos. olives alfredo, le 7 mai. Billets à 700 €, 1 400 €, 2 400 € et 3 500 pesos.

+ Quand les billets pour le Palenque de San Marcos sont-ils mis en vente ?

La vente officielle aura lieu du lundi 27 février, aux guichets du palenque, de 10h00 à 18h00 et sur le site Tuticket. Les artistes avec les billets les plus chers pour le palenque sont Alejandro et Alex Fernández suivis de Christian Nodal.

Diplômée en journalisme spécialisée dans le divertissement et la culture avec plus de huit ans d’expérience dans les médias au Mexique. Reportages cinématographiques, séries, expositions et concerts. Depuis 2023, il est écrivain de divertissement chez Spoiler.

