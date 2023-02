Le changement physique d’Ana de Armas dans Blonde, un film nominé aux Oscars 2023

Netflix

L’actrice d’origine cubaine a été nominée par l’Académie pour son rôle de Marilyn Monroe dans le film Netflix.

© IMDbAna de Armas en blonde.

Courant 2022, Ana de Armas était au centre de la scène à plus d’une occasion grâce à ce qui a été fait dans le dernier film de James Bond et son casting en tant que protagoniste de ballerinele spin-off de john mèche. Mais sans aucun doute, le rôle dont on parlait le plus était celui qu’il avait dans Blond.

Dans le nouveau film de Netflix dirigé par André Dominiquel’actrice d’origine cubaine n’a dû interpréter ni plus ni moins que Marilyn Monroe. Pour L’Académie Ce qu’elle a fait dans le film sorti en septembre de l’année dernière était si bon qu’ils ont décidé de la nommer pour la meilleure actrice.

Pour Anna des armesla course en Hollywood Il n’a cessé d’aller en franche ascension. Il a eu son premier emploi en anglais en 2015, il y a huit ans, et à peine un an plus tard, il a obtenu son premier rôle de premier plan. En 2016, elle a été choisie pour faire partie de Chiens de guerrela comédie inspirée de faits réels mettant en vedette Jonah Hill et Miles Teller. Vous souveniez-vous d’elle comme ça quand elle était jeune ?

D’ici là, Ana de Armas il n’avait que 28 ans et sa maîtrise de l’anglais était loin d’être parfaite. Mais cela ne l’a pas empêché de grandir dans l’industrie et de saisir de plus en plus d’opportunités. Après ce travail, il a reçu des rôles dans des fictions telles que la suite de Coureur de lame ou le célèbre Couteaux sortis.

+Le talent caché d’Ana de Armas

Être en forme pour chacun de vos tournages, Ana de Armas il suit une routine stricte qui comprend une alimentation équilibrée et même la pratique du yoga. Mais il faut aussi ajouter la formation qu’elle fait pour être considérée dans des productions avec beaucoup d’action comme celles de James Bond soit john mèche. L’actrice a commencé à pratiquer le kickboxing avant Pas le temps de mourir et il semblerait qu’elle soit devenue fan de ce sport.

