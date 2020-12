La recette de saumon en croûte de Rachael Ray est un plat de Noël «  trompeusement facile  »

Rachael Ray a un tas de recettes de vacances, et elle est là pour faciliter la planification de vos repas de Noël. La chef a partagé une recette de saumon qui semble difficile à réaliser, mais rassurez-vous, la recette est «trompeusement facile», selon son site Web.

Ingrédients du saumon en croûte de Rachael Ray

«En croute» signifie cuire en croûte pâtissière, et c’est exactement ce que vous allez faire avec ce saumon!

Comme elle l’a décrit sur Rachael Ray, «Ils ont l’air si compliqués et sophistiqués, mais ils sont vraiment, vraiment faciles. C’est un super faux.

Si vous planifiez un dîner Feast of the Seven Fishes pour la veille de Noël, ou même si vous en avez assez de la dinde et du jambon et que vous voulez changer votre plat principal de Noël cette année, ce saumon avec une garniture aux épinards est un choix idéal. Et ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas à faire la pâte feuilletée à partir de zéro.

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour y parvenir.

Ingrédients pour la garniture aux épinards

1 livre d’épinards, avec tige ou un paquet de 16 onces d’épinards surgelés, décongelés

Sel et poivre blanc

2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge (EVOO)

2 échalotes, hachées finement

2 grosses gousses d’ail, hachées finement

Un soupçon de vin blanc

Muscade fraîchement râpée

Jus de ½ citron

½ tasse de crème fraîche ou 4 onces de fromage à la crème

¼ tasse de Parmigiano-Reggiano fraîchement râpé

¼ tasse de chapelure grillée

Ingrédients de saumon et de pâtisserie

1 cuillère à soupe de beurre ramolli

2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon

1 cuillère à soupe de thym frais haché

2 cuillères à soupe d’aneth frais haché

2 feuilles de pâte feuilletée (Rachael aime Dufour), décongelées au réfrigérateur 2 heures avant de rouler

Farine, pour pâte feuilletée

Quatre filets de saumon sans peau de 6 onces

Sel et poivre

1 oeuf

Cette recette sert quatre personnes.

Comment faire la recette de saumon en croûte de Rachael Ray

Pour commencer, préchauffez votre four à 425 degrés et placez la grille au centre.

Si vous utilisez des épinards frais, lavez et égouttez les légumes verts, puis portez une casserole d’eau à ébullition. Ensuite, vous devrez placer un bain d’eau glacée dans un grand bol sur le comptoir et placer une passoire dans l’évier. Salez l’eau bouillante, puis ajoutez les épinards et laissez cuire 1 à 2 minutes. Filtrez les épinards, puis ajoutez-les au bain de glace. Égoutter et essorer tout excès de liquide, puis hacher.

Si vous utilisez des épinards surgelés, une fois qu’ils sont décongelés, essorez tout excès de liquide, hachez-les finement, puis détendez-les avec vos doigts.

Ensuite, vous voudrez chauffer une poêle à feu moyen avec de l’huile d’olive. Ajoutez ensuite les échalotes et l’ail, assaisonnez de sel et de poivre blanc. Ajouter le vin et laisser absorber. Ensuite, vous ajoutez vos épinards, muscade, jus de citron, crème fraîche ou fromage à la crème, parmesan et chapelure, et mélangez. Retirer du feu pour refroidir la garniture.

Maintenant, c’est l’heure du saumon. Pour commencer, mélanger le beurre, la moutarde, le thym et l’aneth. Étalez votre pâte feuilletée sur une surface plane légèrement farinée pour lisser les coutures, puis coupez chaque feuille en deux pour former des rectangles. Placez deux rectangles chacun sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé et assurez-vous de saupoudrer de farine sur la plaque au préalable.

Maintenant, assaisonner le saumon avec du sel et du poivre, déposer un filet sur chaque rectangle de pâte et garnir du 1/4 du mélange d’herbes de Dijon. Retournez ensuite le saumon. Garnissez ce côté du poisson avec 1/4 de la garniture aux épinards et placez-le délicatement avec vos mains. Vous aurez besoin d’un œuf composé de 2 cuillères à café d’eau et d’un œuf battu à la fourchette pour couvrir la pâte.

Badigeonner la pâte à l’œuf, puis replier les côtés longs des rectangles pour qu’ils se chevauchent au milieu (vous pouvez étirer un peu la pâte, si nécessaire) pour former une couture. Coupez les extrémités et pliez le reste de la pâte pour qu’elle soit bien scellée, puis retournez les sachets et marquez le dessus en hachures pour ventiler et pour le style.

Badigeonner les sachets avec le reste de la lessive. Cela lui donnera une couleur brun doré et aidera à sa brillance. Et puis, faites cuire au four pendant 20 à 25 minutes. Et juste comme ça, vous avez du saumon enveloppé de pâtisserie qui prend moins d’une heure du début à la fin.