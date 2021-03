Glenn Close, l’éternel nominé aux Oscars: aura-t-elle sa revanche en 2021?

Glenn Close est peut-être l’une des meilleures actrices d’Hollywood. À son crédit, il a des rôles mémorables tels que ceux de Attraction fatale ou le méchant de 101 Dalmatiens, Cruella De Vil. Ce n’est pas un hasard si elle a été nominée pour le oscar sept fois à la fois comme « Meilleure actrice » et « Meilleure actrice dans un second rôle ». Cependant, elle n’a été gagnante dans aucune et cela a fait d’elle l’interprète avec le plus de nominations, mais pas une seule victoire.

Cette 2021 vous offre une nouvelle opportunité. Pour son rôle dans le film Netflix Élégie Hillbilly, Glenn pourrait remporter la statuette tant attendue de l’Académie.

Oscar 2021: Glenn Close, ses huit nominations et pas de gloire

Examen de chacune des candidatures qui Glenn Close remportée aux Oscars, il est clair qu’au moins une fois, elle méritait d’être gagnante. Sa première nomination a eu lieu en 1982 pour son rôle de soutien dans Le monde selon Garp. L’actrice avait 35 ans et, bien qu’elle ait déjà travaillé dans le théâtre, c’était sa première participation au cinéma dans laquelle elle a donné vie à une écrivaine féministe.

Les deuxième et troisième nominations ne se sont pas fait attendre. D’abord, en 1982, pour sa performance dans Réunion, un film devenu culte pour la génération des baby-boomers, puis, en 1983, pour Le meilleur également en tant qu’actrice de soutien.

Quatre ans plus tard, Close a sans aucun doute captivé le public avec son caractère extraordinaire et sinistre dans Attraction fatale. Qui pourrait oublier l’histoire de Forêt d’Alexa, un éditeur de publicité qui finit par être obsédé par un avocat à succès, joué par Michael Douglas.

Cette performance l’a aidé à acquérir une importance internationale pour sa carrière. Et, bien sûr, cela a donné à sa carrière un immense décollage. En fait, il y aurait alors trois autres nominations pour Amitiés dangereuses, Albert Nobbs Oui La femme, rôle pour lequel il méritait vraiment la statuette.

Dans ce film de 2018, Fermer joue Joan, une femme qui a passé quarante ans à être consciente du bien-être de son mari écrivain. Cependant, le moment vient où Joan en a marre de cette vie et décide de révéler son plus grand secret à son mari au milieu de la livraison de la Prix ​​Nobel de littérature.

Malgré sa performance magistrale, cette année a été Olivia Colman celui qui a été le gagnant pour Le favori.

Hillbilly Elegy, le film Netflix pour lequel Glenn Close remporterait un Oscar







Glenn Close une nouvelle opportunité approche. L’Académie a décidé de la sélectionner dans la catégorie « Meilleure actrice dans un second rôle » pour son rôle dans Élégie Hillbily, une production originale de Netflix, dirigée par Ron Howard. Il s’agit du retour d’un ex-marin dans sa ville natale au moment même où il décide de changer de vie. Les problèmes intenses avec sa mère (Amy Adams) et sa grand-mère (Close) mettront à nouveau en échec les souhaits et les rêves.