Le redémarrage animé de «Tout le monde déteste Chris» est en cours de développement

En 2005, l’acteur et comédien Chris rock créerait une série créée et produite par lui-même sous le nom de « Tout le monde déteste Chris», Dans laquelle, sur un ton comique, il a présenté des histoires inspirées de son enfance et d’une partie de son adolescence en grandissant dans le quartier de Brooklyn, dans New York, élevant la carrière du jeune acteur Tyler James Williams, qui avait le rôle principal.

La série comporterait également l’une des premières apparitions majeures de Équipages de Terry (actuellement connu pour son rôle dans ‘Brooklyn Nine-Nine), jouant le rôle du père de Chris. Un nouveau rapport note que Studios CBS maintient toujours l’intérêt pour cette production, qui comportera un redémarrage au format animé.

La série originale a eu une présence relativement courte avec seulement quatre saisons, terminant sa diffusion en 2009. Malgré cela, elle a réussi à acquérir un certain statut de culte grâce à la façon dont elle traitait certains sujets tels que les préoccupations de l’adolescence et les tensions. que le protagoniste fait face en raison de sa fréquentation d’une école où, pour la plupart, les élèves et les enseignants étaient blancs.

D’accord avec Le journaliste hollywoodien, ce projet devrait avoir la participation de Rock et Ali LeRoi, co-créateurs de la série originale avec le producteur exécutif Michael Rothenberg. On s’attend également à ce que Roche répétez votre travail de conteur dans les épisodes.

Pendant la promotion de la quatrième saison de « Fargo« , laquelle Roche a joué dans, le comédien a noté qu’une grande partie du sous-texte de la série qui était censé être drôle n’a actuellement plus le même effet sur lui que lors de la première diffusion de la série.

« Je pensais que je m’en occupais vraiment, et la réalité est que je ne l’ai jamais fait », a-t-il déclaré. Roche dans une conversation avec THR. « La réalité est que la douleur et la peur que cela m’apportait, je la ressentais tous les jours. » L’acteur reconnaît également que la touche humoristique dans la relation avec ses parents présentée dans la série était très différente dans la vraie vie.

.Actuellement, Chris rock attend la première de « Spirale: du livre de Saw« , Un film qui se présente comme une sorte de redémarrage de la saga »Scie», Dans lequel l’acteur, en plus de jouer le rôle principal, agit en tant que producteur exécutif dans un projet qui a émergé d’une histoire développée par lui-même.