« The Squid Game », est-ce vraiment une copie du film « As The Gods Will » ?

« Le jeu du calmar» (« Squid Games » en anglais) est arrivé sur Netflix le 17 septembre 2021 et depuis, c’est devenu l’une des séries les plus regardées et commentées. Mais cela n’a pas épargné la controverse sur les séries sud-coréennes, car plusieurs téléspectateurs ont noté la ressemblance avec le film japonais « As The Gods Will ».

Le film d’horreur surnaturel de 2014 suit Shun Takahata, un lycéen normal qui mène une vie ennuyeuse. Son ami de toujours est Ichika Akimoto, dont il est amoureux. Un jour, la tête d’un enseignant explose au milieu de la classe, et Shun et ses camarades de classe sont obligés de jouer à un jeu mortel sans savoir qui, comment ou pourquoi.

Dû au fait que « Le jeu du calmar » et « Comme le feront les dieux« Focus sur les jeux de survie inspirés des jeux d’enfants, certains considèrent que Hwang Dong-hyuk a copié l’idée du film japonais pour la série de Netflix. Cependant, Dong-hyuk a nié les allégations.

Gu-hun essayant de terminer le deuxième test dans « The Squid Game » (Photo: Netflix)

« THE SQUID GAME » EST-IL UNE COPIE DE « AS THE GODS WILL » ?

Lors d’une présentation à l’occasion de la première de la série, le créateur et réalisateur de la série à succès sud-coréenne avec Lee Jung Jae, Park Hae Soo et Wi Ha Joon a clarifié tout doute sur l’originalité de son projet.

« C’est vrai que le premier match est similaire, mais après il n’y a plus de similitudes. J’ai travaillé dans ‘Le jeu du calmar« depuis 2008 et 2009 et à ce moment-là, j’avais déterminé que le premier match était Red Light, Green Light », a-t-il expliqué.

De plus, Hwang Dong-hyuk a noté que «[Reclamar] Ma propriété intellectuelle sur cette histoire n’est pas vraiment quelque chose que je veux faire. Mais si je devais le dire, je dirais que je l’ai fait en premier. »

Suite à ses propos, les téléspectateurs ont mis de côté les accusations de plagiat et ont commencé à rechercher des histoires similaires en attendant la confirmation de la deuxième saison de « Le jeu du calmar”.

En cas de doute, « Comme le feront les dieux« Créé seulement en 2014 et est basé sur le premier arc de la série manga du même nom de Muneyuki Kaneshiro et Akeji Fujimura, qui s’est déroulé entre 2011 et 2012.