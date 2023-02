Indiana Jones et le cadran du destin ont l’un des budgets les plus élevés de tous les temps

Indiana Jones et le cadran du destin espère livrer un gros box-office estival, et il faudra certainement le faire compte tenu du budget massif de la dernière sortie de Harrison Ford en tant que Dr Henry Jones Jr. La première bande-annonce du film a promis beaucoup d’action, ainsi qu’un peu de vieillissement pour Ford., Rien de tout cela n’est bon marché, ce qui signifie qu’il n’est pas surprenant que, selon un rapport de Forbes, le budget du film s’élève à 294,7 millions de dollars.





Bien qu’il y ait un débat sur le budget de James Cameron Avatar : la voie de l’eauqui aurait coûté entre 350 et 400 millions de dollars, sur la liste officielle des films les plus chers de tous les temps, Indiana Jones et le cadran du destin arrive au #8, juste derrière Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde et Justice League, qui ont tous deux coûté 300 millions de dollars. Officiellement, Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence a le budget le plus élevé jamais enregistré de 379 millions de dollars, donc le retour d’Indiana Jones cette année a réussi à rester bien en deçà de cela, mais reste assez époustouflant.

Cependant, le budget du film réalisé par James Mangold n’aurait peut-être pas été aussi élevé sans le nombre accru de protocoles de sécurité autour de la pandémie de Covid ainsi que la durée de tournage prolongée pour la même raison et le bras blessé de Harrison Ford. Dans l’ensemble, l’augmentation du budget a mis plus de pression sur le film pour bien performer cet été, mais cela est désormais fermement entre les mains du public du cinéma.





Indiana Jones et le cadran du destin est une finale bourrée d’action

Dans le cadre d’une liste complète de grands films de 2023, Indiana Jones et le cadran du destin aura une rude concurrence pour attirer l’attention. Être présenté comme le dernier film d’Indiana Jones de Harrison Ford ne nuira certainement pas à l’attrait du film pour les fans de longue date de la franchise. Dès la bande-annonce initiale, il semble qu’il y aura beaucoup de sensations fortes et d’action pour ceux qui choisissent de vivre l’aventure sur grand écran.

Comme le budget l’indique, aucune dépense n’a été épargnée pour livrer une histoire digne de l’héritage d’Indiana Jones. Tout en discutant précédemment de la pression de mettre fin à toute la franchise, le réalisateur James Mangold a expliqué qu’il ne doutait pas que le film satisfera les fans et « est un film d’Indiana Jones ». Il a dit: