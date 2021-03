La star d’Aladdin Mena Massoud alimente les rumeurs d’Ezra Bridger avec Instagram Tease

L’acteur Mena Massoud vient d’alimenter les rumeurs selon lesquelles il pourrait se diriger vers une galaxie lointaine, très lointaine. Le Aladdin star a été associée à un rôle majeur dans la franchise Star Wars. À savoir, il serait prêt pour le rôle de Jedi Ezra Bridger. Si ces rumeurs sont vraies, Massoud apporterait le Rebelles de Star Wars personnage à la vie en live-action. Bien que le casting n’ait été confirmé par personne chez Disney ou Lucasfilm, l’acteur vient de jeter de l’essence sur le feu avec un récent post Instagram.

Mena Massoud a récemment partagé une image de lui-même, torse nu, à partir d’une séance photo. Cela, en soi, ne pointerait pas vers les rumeurs de casting d’Ezra. Mais c’est sa légende qui a soulevé des drapeaux. «Hé, juste pour que tu saches, quand je m’échapperai, je ne ferai de mal à aucun d’entre vous», lit-on. Comme indiqué par le compte Twitter de Kessel Run Transmissions, il s’agit d’une citation directe. Il a été dit par nul autre qu’Ezra Bridger dans un épisode de Rebelles de Star Wars. Il n’y a pratiquement aucune chance que ce soit par hasard. Il semble, à tout le moins, que Massoud soit très conscient qu’il est dans la discussion.

C’est à eux de décider si les fans veulent ou non lire cela comme une confirmation subtile des rumeurs de casting. Mais cela indique, à tout le moins, que Mena Massoud serait intéressée à assumer le rôle d’Ezra, si l’occasion se présentait. Taylor Gray a exprimé le personnage dans Rebelles de Star Wars au cours de sa course de quatre saisons. Comme ce fut le cas avec Ahsoka Tano, il semble que Lucasfilm choisira un nouvel acteur pour jouer le personnage en chair et en os. Ashley Eckstein a exprimé le favori des fans Ahsoka sur La guerre des clones et Rebelles, tandis que Rosario Dawson a joué le rôle dans Le mandalorien saison 2.

Rebelles de Star Wars fortement influencé Le mandalorien, et cette influence devrait se poursuivre dans certaines des retombées planifiées que Lucasfilm a en cours de développement. En particulier, Rosario Dawson sera la tête d’affiche d’un Ahsoka séries. Nous savons avec certitude qu’Ezra et Thrawn ont survécu aux événements de la Rebelles de Star Wars final. Cependant, il n’a pas été révélé où ils se trouvent ni ce qu’ils ont fait depuis qu’ils se sont envolés dans la nature sauvage de l’espace. Mais Ahsoka a prononcé le nom de Thrawn dans Le mandalorien saison 2, signalant que le méchant à la peau bleue est prêt à faire ses débuts en direct. Ezra ne peut pas être loin derrière. Plusieurs de ces émissions mèneront à une série d’événements sans titre, ce qui signifie qu’Ezra et Thrawn pourraient obtenir un temps d’écran significatif dans un avenir pas trop lointain.

En plus de prendre le rôle-titre dans Disney’s Aladdin remake, Mena Massoud est connue pour ses rôles dans Amazon Jack Ryan Séries télévisées et Représailles. Il tourne actuellement Le traitement royal pour Netflix. Disney développe également un Aladdin suite, qui devrait ramener le casting original. Deviendra-t-il ensuite un Jedi dans le Guerres des étoiles galaxie? Le temps nous le dira. Vous pouvez consulter le post original de l’Instagram de Mena Massoud.

Sujets: Ahsoka, Star Wars Rebels, Star Wars, Disney Plus, Streaming