Girl You Know It’s True Image révèle un premier aperçu du biopic de Milli Vanilli

Elan Ben Ali et Tijan Njie sont Milli Vanilli dans une première photo du biopic Girl You Know It’s True.

Les premières photos de la Milli Vanille biopic Ma fille, tu sais que c’est vrai a été dévoilé, via THR. Dans le film, Elan Ben Ali et Tijan Njie jouent Fabrice Morvan et Robert Pilatus, le duo qui a dominé les charts dans les années 1980 sous le nom de Milli Vanilli. Malheureusement, leurs réalisations ont depuis été éclipsées par la controverse car les deux ont été tristement connus comme un groupe bidon qui synchronisait le chant d’autres artistes. Vous pouvez voir la première image des deux stars principales dans leurs rôles ci-dessus.

Le biopic vient de Leonine Studios et Wiedemann & Berg. Simon Verhoeven (Bienvenue en Allemagne) a écrit le scénario. Matthias Schweighöfer (Armée de voleurs) en tant que producteur Frank Farian, le cerveau derrière Milli Vanilli, ainsi que Graham Rogers (Ray Donovan) en tant qu’assistant du duo, Todd, et Bella Dayne (Humains) en tant que bras droit de Farian, Milli. Verhoeven produit également avec Farian et Stefan Gärtner.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’histoire de Milli Vanilli est un peu tragique. Morvan et Pilatus avaient connu ce que c’était que d’atteindre une grande renommée et un grand succès, allant jusqu’à remporter un Grammy du meilleur nouvel artiste en 1990 avec des millions de disques vendus. Tout s’est arrêté brusquement une fois qu’il a été révélé que la paire avait synchronisé les lèvres tout le temps. Après avoir pris le temps de réfléchir, le duo a prévu un album de retour qui sortira en 1998 avec des voix légitimes des chanteurs. L’album a été annulé après la mort de Pilatus d’une overdose en Allemagne après des séjours en prison et en cure de désintoxication.

Matthias Schweighöfer joue également le rôle de Frank Farian

Leonine Studios/Wiedemann & Berg/Gordon Timpen

Une première image de Matthias Schweighöfer dans le rôle de Frank Farian est également publiée. Dans l’image, Schweighöfer arbore de longs cheveux blonds alors qu’il est assis à côté d’une table de mixage, assemblant sans aucun doute la musique qui serait publiée pour Milli Vanilli. Dans un communiqué, Verhoeven a déclaré à quel point il trouvait l’histoire du duo convaincante et espère aider à remettre les pendules à l’heure avec le biopic musical.

« Ma fille, tu sais que c’est vrai est captivant à tant de niveaux », a-t-il déclaré. « Cela raconte non seulement l’ascension spectaculaire de deux outsiders atteignant le zénith du showbiz en un été, mais donne également un aperçu fascinant des coulisses de ce monde illusoire de la renommée et de ses machinations parfois tragiques et sans scrupules. Personnellement, je pense que Rob et Fab ne méritait pas de devenir les seuls boucs émissaires de ce scandale.

Ma fille, tu sais que c’est vrai est actuellement en production avec des plans pour terminer le tournage d’ici décembre. Le film n’a pour l’instant pas de date de sortie officielle.