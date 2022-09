Camila Morrone: films dans lesquels elle a travaillé en tant qu’actrice

mannequin et actrice américaine Camila Morone a été sur toutes les lèvres après que sa rupture avec l’acteur a été rendue publique Leonardo DiCaprio après 4 ans de relation. En 2019, il a été confirmé que les deux acteurs avaient une relation sérieuse, car Morrone passait beaucoup de temps chez l’acteur.

Lorsque les premières rumeurs sur sa relation avec DiCaprio ont émergé, l’actrice a parlé de la grande différence d’âge entre elle et le protagoniste de »Titanic ». « Il y a tellement de relations dans le monde où les gens ont d’énormes différences d’âge que je pense que n’importe qui devrait pouvoir sortir avec qui il veut.

Vous pourriez aussi être intéressé : La grande séduction, film Netflix avec Yalitza Aparicio : intrigue et distribution

Cependant, après avoir été avec l’acteur pendant 4 ans, Morrone a dit à plusieurs reprises qu’il était « frustrant » qu’elle soit plus connue pour sa relation avec DiCaprio que pour sa carrière, puisque l’actrice d’origine argentine a participé à de grands films tout au long de sa carrière. carrière, faisant ses débuts pour la première fois dans »Bukowski », un film de James Franco créé en 2013.

Films auxquels Camila Morrone a participé

Bukowski

James Franco a réalisé le film où il explore la jeunesse de l’un des auteurs les plus représentatifs du réalisme sale. Charles Bukowski était un écrivain irrévérencieux qui n’a jamais été guidé par le politiquement correct, donnant naissance à des livres pleins d’histoires qui ne conviennent pas à tous les publics. Le film aborde la figure du narrateur et poète, nous donnant une idée de la manière dont Bukowski en est venu à écrire ses œuvres.

Souhait de mort







Camila Morrone participe au film avec Bruce Willis, étant une histoire d’action et de suspense où un chirurgien cherche à se venger après que sa femme et sa fille aient été brutalement attaquées à leur domicile. La police n’intervenant pas, il décide de se faire justice lui-même et part à la recherche des agresseurs de sa famille. Morrone joue le rôle de Jordan Kersey, la fille du personnage de Willis.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Brendan Fraser : pourquoi il avait arrêté de jouer et ses nouveaux projets

Ne reviens jamais







Film avec Morrone qui suit deux étudiants qui ont abandonné l’école. Cependant, après avoir pris quelques semaines de vacances, ils reviennent pour constater que leur maison a été saccagée et qu’ils sont sur le point d’être licenciés, se retrouvant sans le sou et sans nulle part où passer la nuit.

Calin d’ours







Une adolescente volontaire navigue dans une relation amoureuse mais instable avec son père vétéran. Ici, nous voyons la recherche désespérée d’indépendance de la jeune femme, risquant sa famille, son chagrin et sa position dans le seul endroit où elle peut se sentir chez elle. Ici, Camila Morrone joue Mickey Peck, le jeune protagoniste de l’histoire.