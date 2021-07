Les nouveaux comptes Instagram des utilisateurs de moins de 16 ans seront privés par défaut

28 juil. 2021 13:34:33 IST

Instagram a déployé quelques nouvelles fonctionnalités afin que les « jeunes » de la plateforme aient une expérience plus sûre et plus privée. Les nouveaux utilisateurs d’Instagram qui ont moins de 16 ans (ou moins de 18 ans dans certains pays) auront désormais un compte privé par défaut jusqu’à choix contraire. Selon l’entreprise, cela empêchera ou limitera les jeunes d’entendre des adultes inconnus avec lesquels ils ne veulent pas interagir.

Si vous avez un compte privé, les étrangers ne pourront pas voir ou répondre à vos messages, bobines et histoires. Votre contenu n’apparaîtra pas dans l’onglet Explorer, ce qui limitera votre audience à la liste d’amis.

Pour les jeunes ados qui ont déjà un compte public, Instagram affichera désormais une notification expliquant les avantages d’un compte privé et comment ils peuvent passer à un. La plate-forme déploiera également une nouvelle technologie dans laquelle elle réduira les contacts indésirables des adultes, comme ceux qui ont déjà été bloqués ou signalés par d’autres adolescents.

Cela changera également la façon dont les annonceurs ciblent ces jeunes utilisateurs. Selon la déclaration d’Instagram : « À partir de quelques semaines, nous autoriserons les annonceurs à cibler uniquement les personnes de moins de 18 ans (ou plus dans certains pays) en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur emplacement. Cela signifie que les options de ciblage précédemment disponibles , comme ceux basés sur les intérêts ou sur leur activité sur d’autres applications et sites Web, ne seront plus disponibles pour les annonceurs. » Il s’appliquera à Instagram, Facebook et Messager.

