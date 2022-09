Affaire Cassez-Vallarta et autres vrais documentaires sur le crime sur Netflix

Le 25 août dernier Netflix créé la série documentaire »L’affaire Cassez-Vallarta : un roman criminel », une nouvelle production basée sur le livre »Un roman policier » écrit par Jorge Volpi. Composée de cinq épisodes, la nouvelle production analyse l’un des cas les plus controversés de l’histoire du Mexique, avec la participation des personnes impliquées.

Comme l’explique Jorge Volpi lui-même, la série « est le produit d’une enquête très rigoureuse qui, basée sur les témoignages de tous les acteurs impliqués, nous permet de reconstituer de manière vivante le cas de Israël Vallarta Oui Florence Cassez et incorporer tout ce qui s’est passé depuis la publication du livre, y compris les arrestations de Genaro García Luna et Luis Cárdenas Palomino, architectes de la mise en scène. C’est la première série documentaire réalisée au Mexique avec ce niveau de profondeur et de détails. »

Le livre de Volpi raconte comment le matin du 9 décembre 2005, le journal télévisé le plus populaire du Mexique a diffusé l’arrestation de deux ravisseurs et la libération de trois victimes, une opération qui a abouti à l’arrestation du Mexicain Israel Vallarta et de la Française Florence Cassez. Cependant, des semaines plus tard, le chef de la police a déclaré que la transmission était le produit d’un montage réalisé par les médias eux-mêmes.

En plus d’avoir le témoignage de Florence Cassez, le documentaire a la voix de témoins, de victimes et même d’hommes politiques qui étaient membres du sexennat lorsque l’événement s’est produit, dont l’ancien président Felipe Calderón et le président de la France, Nicolas Sarkozy.

le président actuel Andrés Manuel Lopez Obrador, a même recommandé aux citoyens de regarder le documentaire »The Cassez-Vallarta Case: A Criminal Novel », suggérant que Netflix devrait le diffuser gratuitement. « Peut-être que Netflix le rend gratuit ici parce qu’il est intéressant qu’il soit connu, vous ne pouvez pas transformer une réalité qui n’est pas connue », a déclaré López Obrador.

Autres séries True Crime de Netflix

Documentaire qui suit la mort de Véronique Pirotton, retrouvée morte dans la chambre d’hôtel qu’elle partageait avec son mari le temps d’un week-end à Ostende. L’histoire raconte non seulement une affaire de meurtre et son retentissement médiatique, mais ajoute également que Bernard Wesphael, l’un des impliqués, est un député d’origine belge.

Qu’est-il arrivé à la femme ? Wesphael raconte dans sa version des événements qu’il l’a retrouvée ainsi à son réveil, mais de nombreuses questions restent en suspens. La série en cinq épisodes analyse en profondeur tout ce qui s’est passé en Belgique en 2016.

La série documentaire suit un meurtre qui a choqué tout le pays du Brésil. Elieze Matsunaga a tiré sur son mari, le millionnaire Marcos Matsunaga, puis a démembré son corps et l’a jeté dans diverses valises qu’il a abandonnées au milieu de la forêt. Le documentaire retrace ce qui s’est passé ce jour-là, la discussion du couple et les deux versions de l’histoire, celle de la famille de Marcos et celle de la défense d’Elize, qui insiste sur le fait qu’elle a agi en état de légitime défense car son mari envisageait de la tuer.

Série documentaire sur un cas argentin survenu en octobre 2002, où María Marta García Belsunce a été retrouvée morte dans la baignoire de sa maison à Buenos Aires. Ce qui semblait être un accident domestique s’est avéré être un meurtre, une affaire qui a gardé le pays argentin plein d’intrigues. Une affaire qui, même si elle n’était pas bien connue, a une histoire pleine d’inconnues.