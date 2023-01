Ginny & Georgia : le changement inattendu d’Antonia Gentry pour la saison 2

Netflix

La deuxième saison de Ginny & Géorgie est maintenant disponible sur Netflix et Antonia Gentry a surpris ses fans avec son grand changement d’apparence. Vue!

©NetflixAntonia Gentry dans Ginny&Georgia

Après un an et demi d’attente, enfinGinny & Géorgie retourné sur netflix avec sa deuxième saison. La série, après la fin inattendue de la première partie, a laissé les téléspectateurs en redemander. Et maintenant, dans dix nouveaux épisodes, les protagonistes font face à leur présent, explicitement laissé ouvert après la première édition. Eh bien, il faut se rappeler que Ginny a abandonné sa mère après avoir appris qu’elle avait tué son ex-mari.

A tel point que, pour ceux qui ne se souviennent pas de la fin de Ginny & Géorgie, elle décide de voler la moto de Marcus et de s’enfuir avec son frère. De son côté, Georgia, lorsqu’elle arrive chez elle, découvre qu’aucun de ses enfants n’est là et, lorsqu’elle découvre pourquoi, elle décide apparemment de ne rien faire. C’est le point de départ de la deuxième partie qui est récemment arrivé sur Netflix avec dix autres chapitres.

Et c’est sans aucun doute quelque chose que les fans ont adoré, qui ont dû attendre un peu plus d’un an pour son retour. Bien que la vérité soit que ce qui a le plus surpris les téléspectateurs, c’est le changement par antonia gentry, l’actrice qui donne vie à Ginny. La jeune femme a 25 ans dans la vraie vie et fait partie des actrices préférées de la génération actuelle. Son personnage l’a amenée à une renommée mondiale et continue de croître en succès.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, maintenant l’interprète a surpris ses fans avec le changement d’apparence qu’elle montre. Ce n’est pas seulement dans ses cheveux, qu’elle a maintenant décidé de toujours laisser avec des bigoudis, mais aussi à cause de son apparence détendue. Dans ses vêtements, dans sa façon de marcher et même dans sa façon de parler, le personnage a complètement changé. C’est que, sans aucun doute, le traumatisme auquel elle a été confrontée l’a choquée.

De plus, la vérité est que ce changement de personnage apporte encore plus d’émotion à l’histoire car cela en fait quelque chose de beaucoup plus réel. Et avec cela, il devient clair quelle excellente actrice elle est Antonia Gentry et comment il a réussi à captiver le public avec son rôle. Quelque chose que, sans aucun doute, beaucoup s’attendent à voir se répéter chez un éventuel tiers.

