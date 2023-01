Emma Myers est allée dans un vrai camp de loups-garous pour se préparer à son rôle mercredi

La série comique d’horreur de Tim Burton Mercredi a reçu de nombreux éloges de la part des téléspectateurs et des critiques. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux fans de la nouvelle émission Netflix soient toujours désireux d’en savoir plus sur le travail qui a été nécessaire à la création de la série. Plus récemment, l’actrice Emma Myers (qui interprète Enid Sinclair dans Mercredi) s’est arrêté pour discuter avec Le spectacle de ce soir Avec Jimmy Fallon et discutez de la façon dont elle s’est préparée à jouer le personnage. Meyers a également révélé qu’elle s’était entraînée dans un vrai camp de loups-garous en préparation pour le rôle.





Contrairement aux adaptations précédentes de la famille Addams, la nouvelle série Netflix, Mercredi, a un concept vraiment unique et se concentre sur un seul membre de la famille fantasmagorique et farfelue au lieu de tout le gang. Après le personnage titulaire du pensionnat Nevermore, les fans découvrent de nombreux nouveaux personnages, dont la colocataire de l’école du mercredi, Enid. Le personnage de Myers est présenté comme l’opposé polaire de mercredi, une jeune femme pleine d’optimisme, de joie et d’amour pour les couleurs vives.

Emma Myers a raconté à Jimmy Fallon comment elle était entrée dans « l’esprit loup-garou »

Netflix

Cependant, contrairement au reste de sa famille, Enid est une floraison tardive et n’a pas complètement subi une transformation complète en loup-garou. Le seul élément loup d’Enid pour la plupart de la série est une paire de griffes qui émergent comme une réponse émotionnelle. Dans l’épisode six de la série, le public est présenté au reste de la famille d’Enid. Pour se préparer à entrer dans « l’esprit loup-garou », Myers a suivi des méthodes d’entraînement inhabituelles.

Au cours de ses débuts dans le talk-show, Myers a déclaré à Jimmy Fallon : « Nous avons fait ce bootcamp de loup-garou une fois parce qu’il y a l’épisode six où les parents viennent et toute la famille vient. J’avais quatre ou cinq frères et ils devaient vraiment les mettre dans l’esprit loup-garou Alors ils m’ont demandé de venir et de faire, vous savez, un bootcamp de loup-garou, et j’étais comme ‘qu’est-ce que ça veut dire’… Je n’ai jamais fait autant de parkour de ma vie, courir par terre à quatre pattes, sautant par-dessus des choses. Nous avions ces cascadeurs qui faisaient semblant d’être des moutons, et nous aimerions ramper autour d’eux en cercle.

Fallon a également discuté d’autres éléments de la série avec la star de Netflix. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle savait de la famille Adams avant MercrediMyers a déclaré: « J’avais regardé les films des années 90 en grandissant, mais je ne savais pas que c’était, comme, une émission de télévision et il y a une bande dessinée et tout. Je n’en avais aucune idée. Alors, quand j’ai eu le rôle , j’ai plongé dedans, et j’adore ça. C’est tellement amusant. »

Myers a également révélé les similitudes et les différences entre elle et son personnage. L’acteur a déclaré : « Je suis optimiste. Je pense que c’est l’une des seules choses que j’ai en commun avec Enid, c’est que je suis optimiste. Je n’aime pas porter de vêtements colorés. Je ne – je ne suis pas un extraverti. Je suis un introverti.

Mercredi est actuellement diffusé sur Netflix.