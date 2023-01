Netflix : la série à suspense glaçante à regarder en une seule journée

in

Une fiction autrichienne avec seulement six épisodes est la proposition idéale à ajouter à votre liste Netflix. Découvrez à quel point la série est pure vengeance et intrigue !

2023 est déjà là et, pour Netflix, l’arrivée d’une nouvelle année implique l’opportunité de surprendre ses utilisateurs avec des versions complètement renouvelées. Ainsi, à partir du 1er janvier, le catalogue a commencé à présenter des séries et des films exclusifs qui commencent déjà à attirer l’attention des téléspectateurs. C’est le cas d’un refroidissement série à suspense qui rejoint aujourd’hui l’offre de la plateforme de streaming et qui est incontournable.

Bien que son titre original soit totenfrauen Amérique espagnole, il a été traduit par La dame des morts. Cette production, originaire d’Autriche, consiste en une fiction divisée en six épisodes d’environ 45 minutes, vous pouvez donc le voir en une journée ou le week-end. Créé par Barbara Stepansky, Benito Mueller et Wolfgang Mueller réalisé par Nicolai Rohde, c’est une histoire effrayante qui ne vous laissera pas fermer les yeux.

Synopsis de La Dame des Morts :

Jusqu’où irait une femme passionnée pour venger la mort de son mari ? C’est la question que tente de révéler la série dont le protagoniste est un embaumeur capable de parler aux morts. Tout va changer lorsqu’elle découvre que son mari était sur le point d’avouer un énorme secret, juste au moment où un accident suspect a mis fin à sa vie.

Casting de La Dame des morts :

Anna Maria Mühe comme Brunhilde Blum

Yousef ‘Joe’ Sweid dans le rôle de Reza Shadid

Louis Vorbach comme Jakob

Romina Küper comme Dunja

Gregor Bloéb comme Bertl Puch

Robert Palfrader comme Wilhelm Danzberger

Complétez le casting :

Simon Schwarz comme Pfarrer Jaunig

Stéphanie Lexer comme Elena

Felix Klare comme Herr Blum

Franz Josef Danner comme Wachmann

Katrin Butt dans le rôle d’Anna May

