Las bravas, série HBO : distribution et nombre de chapitres

Ces dernières années, le football féminin s’est renforcé dans le pays mexicain, à tel point qu’en 2016, le Ligue MX Femmes, donnant la possibilité à diverses femmes de pratiquer personnellement ce sport populaire. Pour donner encore plus de pertinence au football dans ce secteur, HBO Max a récemment créé la série » Las Bravas FC », qui suit un groupe de femmes et leurs grandes compétences et valeurs sur et en dehors du terrain.

La nouvelle série originale de la plateforme de streaming a été créée le 5 mai et stars Mauricio Ochman en tant qu’entraîneur de l’équipe féminine de football, donnant une tournure complète aux histoires de football conventionnelles et montrant un récit beaucoup plus inclusif qui brise toutes sortes de stéréotypes, oui, toujours avec une touche d’humour mexicain.

De quoi parle le Las Bravas FC ?







L’histoire suit Roberto Casas, un grand joueur de football mexicain qui a décidé de quitter le pays pour jouer pour une équipe espagnole, provoquant la haine de tout le public mexicain. Cependant, sa brillante carrière en Espagne est interrompue lorsqu’une blessure survient, l’obligeant à retourner à Playa Ángel, l’endroit où il est né.

Avec une dette importante et incapable de rejouer au football en raison de sa blessure et de la haine que le public lui porte, Roberto se rend chez son oncle millionnaire, qui accepte de payer sa dette, mais à condition qu’il fasse en sorte que son équipe atteigne le Prime Division, une demande que l’ancien footballeur accepte, bien qu’il se rende vite compte que ce n’est pas une équipe comme il l’attendait, puisqu’il devra entraîner Las Bravas, une équipe totalement composée de femmes.

Distribution de Las Bravas FC

L’acteur américain aux racines latines joue dans cette série le rôle de Roberto Casas, où il apprendra de grandes leçons de vie tout en s’impliquant avec l’équipe de Las Bravas. Ana Valéria Becerrilqui joue dans la populaire série Netflix Control Z, rejoint le casting de la série HBO en tant que Claudia, la gardienne de l’équipe.

Comédien Mauricio Barrietos apparaît dans la série en tant qu’assistant technique de Roberto, qui l’aidera à diriger Las Bravas pour atteindre leur première division tant attendue. De même, la série présente les performances de Emeraude Sotola jeune actrice et chanteuse devenue un phénomène TikTok, fait ses débuts sur le petit écran avec le rôle de Tania. Lettres Mariannesrevient dans le monde du jeu d’acteur en tant que Majo, le capitaine de l’équipe de Las Bravas.

Combien d’épisodes compte Las Bravas ?

Lors de sa première le 5 mai, » Las Bravas FC » a été créée avec ses 3 premiers chapitres simultanément, tandis que les autres ont été publiés le jeudi jusqu’à atteindre huit chapitres, dont chacun dure environ 50 minutes. La série est actuellement entièrement disponible sur la plateforme HBO Max.