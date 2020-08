"The Crown": Le teaser avec Lady Di révèle la date de début de la saison 4

Il est temps de mettre la bouilloire et de sortir le bon service à thé! La saison 4 de “The Crown” a enfin une date de sortie. Netflix annonce la date dans un teaser. Et cela montre clairement que la reine doit donner beaucoup de temps à l’écran à Margaret Thatcher et surtout à Lady Di dans la nouvelle saison.

Le 15 novembre, nous pouvons nous attendre à dix nouveaux épisodes de l’intérieur du palais de Buckingham. Dans le clip d’une minute, Elizabeth II est autorisée à monter à plein régime sur un cheval. La scène appartient clairement à l’avenir de Charles, Diana Spencer – même si les créateurs nous doivent une vue frontale de la reine de cœur.

Lady Diana au centre de la saison 4

Le teaser capte des moments emblématiques de la vie de la jeune Diana, qui rétrospectivement semblent tragiques: comment elle est acclamée par la population et doit affronter les paparazzi. Et il y a même une vue arrière de la légendaire robe de mariée dans laquelle elle a attaché Charles en juillet 1981. Nous ne voyons pas non plus Gillian Anderson (“The X Files”) en tant que Margaret Thatcher. Elle est brièvement montrée dans le cabinet et devant Downing Street, en particulier sa coiffure de casque taquinée est rappelée.

“The Crown” est en pause de deux ans

Les fans doivent faire attention aux nouveaux épisodes. Selon la date limite, le tournage de “The Crown” sera suspendu jusqu’à l’année prochaine. Cela signifie que nous ne pouvons probablement nous attendre à la saison 5 de la série dramatique qu’en 2022, dans laquelle il y a un autre saut dans le temps. La majorité de la distribution est déjà établie avec Imelda Staunton comme reine, Jonathan Pryce (“Game of Thrones”) comme Prince Philip, Elizabeth Debicki (“The Great Gatsby”) comme Lady Di et Lesley Manville (“Maléfique”) comme princesse Margaret . La saison 6 devrait alors mettre un terme à la série.